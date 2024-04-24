新北議長蔣根煌飆罵五字經、怒砸手機　全因同黨議員做這件事

藍委提案「凍漲電價」　台電：調漲機制依法行政、盼支持穩定經營

▲朝野今（24）日協商「凍漲電價」，台電發聲明表示，電價調整程序依法行政，尊重立院黨團提案權，但也盼各界支持台電穩定經營。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲朝野今（24）日協商「凍漲電價」，台電發聲明表示，電價調整程序依法行政，尊重立院黨團提案權，但也盼各界支持台電穩定經營。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者鄭妤安/台北報導

針對電價4月平均上漲11%，立法院國民黨提案要求院會決議，為避免電價調漲連動物價，民生痛苦指數飆升，黨團原訂於今（24）日中午協商「停止調漲電價並檢討能源政策」，然而，民進黨團沒有出席，由於未獲結論，本案保留送院長協商。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台電稍早發出聲明指出，目前國內電價由「電價費率審議會」進行討論及決議調幅及方案，台電再依其決議辦理，相關機制皆依循法規及程序進行。

回顧立法院於2015年1月20日決議通過電價費率計算公式的修訂，並設置「電價費率審議會」，2017年1月26日修正電業法及於同年訂定子法「公用售電業電價費率計算公式」，延續2015年立法院電價公式及審議會機制將其入法。依前述修訂後電業法第49條及其子法，已明定電價費率檢討調整機制，主管機關據此召開電價費率審議會，1年檢討2次電價，並依節能減碳、照顧民生等原則訂定費率，故辦理電價審議事宜實屬依法行政。

台電表示，2022年，俄烏戰爭開打，造成國際燃料價格飆漲，世界各國皆以大漲電價因應，調得早，也調得高。其中，核電占比較高的國家，如法國及韓國，2020至2023年間工業電價累積調幅已分別高達160％與87％。

反觀台灣，在台電燃料成本連續2年高達6000億元以上，與俄烏戰爭前約3000億元的燃料支出相比「翻倍大增」，的情況下，台電在第一線扮演通膨「消波塊」，吸收燃料上漲成本，造成台電面臨龐大的虧損問題，後續的電價調整和緩且細緻，有效穩定電價和控制物價波動，實已達兼顧照顧民生、維持產業競爭力的目標。

台電提到，身為國營事業，肩負減緩通膨的政策任務，近年電價未隨燃料價格足額調漲致產生鉅額虧損，若電價不調整，恐進一步加劇虧損狀況。考量電業永續經營，且電價調整程序已依照立法院2015年決議及電業法第49條辦理，盼各界可以尊重電價費率審議會的專業判斷，依法所作出電價調整決議。

最後，台電強調，尊重立院黨團提案權，並期盼社會各界能夠共同支持台電的穩定經營以維護全民利益。

巷仔內／能源政策錯誤到底誰能評斷？一窺台電尷尬的「成蛹期」

供電爭議不斷能源政策要檢討？專家：著急廢核讓淨零碳排難上加難

供電爭議演變成政治口水！台電真正的問題是什麼？總座3面向揭露

不辭了！台電總經理王耀庭「接受慰留」：我要負責、對抗流言

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生