藍委提案「凍漲電價」　台電：調漲機制依法行政、盼支持穩定經營

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回顧立法院於2015年1月20日決議通過電價費率計算公式的修訂，並設置「電價費率審議會」，2017年1月26日修正電業法及於同年訂定子法「公用售電業電價費率計算公式」，延續2015年立法院電價公式及審議會機制將其入法。依前述修訂後電業法第49條及其子法，已明定電價費率檢討調整機制，主管機關據此召開電價費率審議會，1年檢討2次電價，並依節能減碳、照顧民生等原則訂定費率，故辦理電價審議事宜實屬依法行政。
台電表示，2022年，俄烏戰爭開打，造成國際燃料價格飆漲，世界各國皆以大漲電價因應，調得早，也調得高。其中，核電占比較高的國家，如法國及韓國，2020至2023年間工業電價累積調幅已分別高達160％與87％。
反觀台灣，在台電燃料成本連續2年高達6000億元以上，與俄烏戰爭前約3000億元的燃料支出相比「翻倍大增」，的情況下，台電在第一線扮演通膨「消波塊」，吸收燃料上漲成本，造成台電面臨龐大的虧損問題，後續的電價調整和緩且細緻，有效穩定電價和控制物價波動，實已達兼顧照顧民生、維持產業競爭力的目標。
台電提到，身為國營事業，肩負減緩通膨的政策任務，近年電價未隨燃料價格足額調漲致產生鉅額虧損，若電價不調整，恐進一步加劇虧損狀況。考量電業永續經營，且電價調整程序已依照立法院2015年決議及電業法第49條辦理，盼各界可以尊重電價費率審議會的專業判斷，依法所作出電價調整決議。
最後，台電強調，尊重立院黨團提案權，並期盼社會各界能夠共同支持台電的穩定經營以維護全民利益。