新北議長蔣根煌飆罵五字經、怒砸手機　全因同黨議員做這件事

質疑京華城案！郝龍斌嗆柯文哲心裡有鬼　白營反嗆：台智光案道歉

▲前台北市長郝龍斌質疑柯文哲放水京華城案。（圖／記者林怡昕攝）
▲前台北市長郝龍斌質疑柯文哲放水京華城案。（圖／記者林怡昕攝）

記者呂炯昌／台北報導

國民黨議員陳重文疑涉賄護航台智光爭議延燒，更扯出柯文哲與蔣萬安前後任台北市長互控護航。柯市府任內京華城改建案圖利疑雲也引發熱議，前台北市長郝龍斌今（24）日指控柯文哲放水京華城案，並質疑柯文哲不回應是「心裡有鬼」。民眾黨則反嗆，郝龍斌有為簽訂25年不平等的台智光合約，回答大眾的疑問嗎？有解釋清楚嗎？

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郝龍斌上午出席「推動核子反應器設施延役條例草案」記者會後受訪，針對京華城改建案涉嫌圖利疑雲部分，郝龍斌回應指出，「前市長柯文哲怎麼把容積率增加到有史以來最高地步，圖利了京華城，台智光子約為什麼逾越母約到現在沒有回答，任何時候我質疑柯文哲都沒有回答，為什麼因為他心裡有鬼。」

民眾黨發言人吳怡萱批評，「心裡有鬼」這句話應該還給郝龍斌，因為現在台智光是「真的有鬼」郝龍斌才需要回答問題，甚至應該向百姓道歉，為何簽訂這不平等的25年條約，現在有議員被收押，繼任者還要幫忙擦屁股。

針對京華城案，吳怡萱也強調都委會是合議制，若有證據證明柯文哲在市長任內介入都委會，以此圖利京華城，就請拿出證據來，請郝龍斌不要用含沙射影方式來抹黑。

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