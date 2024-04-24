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台灣有愛　桃園無障礙　共建無障礙友善城市的新里程碑

▲桃園市副市長蘇俊賓親自為身障者服務，體驗操作「台灣無障礙汽車有限公司」的全新福祉車。（圖／品牌提供）
▲桃園市副市長蘇俊賓親自為身障者服務，體驗操作「台灣無障礙汽車有限公司」的全新福祉車。（圖／品牌提供）

本報訊

高齡化、少子化社會的來臨，長照產業需要更多資源的投入，其中包括身障者或行動不便的長者需要的無障礙運輸服務。由「北台灣無障礙運輸產業工會」主辦的「共建無障礙友善城市的新紀元」記者會23日在桃園舉行，宣佈「台灣無障礙汽車有限公司」正式在桃園營運，希望能提供大桃園地區更迅速更優質的無障礙移動服務。

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桃園市人口超過232萬人，其中身障及長照人口超過10萬人，但是無障礙計程車加上輔康巴士，福祉車合計不到250部，供需之間有明顯落差。而「北台灣無障礙運輸產業工會」成立以來，一直致力於推動台灣無障礙運輸事業的發展，因此由其輔導成立的「台灣無障礙汽車有限公司」在四月正式進駐桃園市。

特別抽空出席記者會的桃園市副市長蘇俊賓表示，市府致力於打造無障礙環境，而無障礙接駁服務是身心障礙者出行的關鍵最後一哩路，因此很感謝「台灣無障礙汽車有限公司」針對無障礙需求者量身訂做，也創造對社會有助益的商業模式，並且和市府一同「為最需要的人，做最困難的事情」。

現階段，「台灣無障礙汽車有限公司」已經有20多部福祉車服務桃園地區的民眾，總經理李博銓強調，秉持社會企業的精神和責任，將持續招募桃園在地勞工，包括身障者、二度就業者、中高齡人士等等。據了解，「台灣無障礙汽車有限公司」已成為「桃園ESG永續菁英團隊招募計畫」的一員，未來不論在發展計畫、市場資訊、實務經驗，甚至與大企業進行ESG合作，市府都將全力協助。

除了桃園市府的支持，「北台灣無障礙運輸產業工會」理事長林垂穎坦言，福祉車的適用車款不多，改裝也需要專業技術和原廠認證，所以「台灣無障礙汽車股份有限公司」能夠以福特「旅玩家」為主力車型，要感謝「福特六和汽車」及協力改裝廠「輔康」的全力幫忙。而「福特六和」銷售處長謝佩璇則表示，這一天可說是台灣無障礙運輸產業的起點，盼能從桃園出發，為台灣無障礙移動需求持續努力，讓最需要幫助的人，擁有真正無障礙的生活。

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