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高雄道德院聯合上百家宮廟　舉辦三天花蓮超度大法會

▲高雄道德院將聯合全台上百道廟舉辦三天花蓮超度大法會，日前已動上百位志工包裝2千3百桌普度桌供品。（圖／高雄道德院提供）
▲高雄道德院將聯合全台上百道廟舉辦三天花蓮超度大法會，日前已動上百位志工包裝2千3百桌普度桌供品。（圖／高雄道德院提供）

記者陳美嘉／高雄報導

今年4月3日花蓮發生規模7.2大地震，造成嚴重死傷。高雄道德院將聯合全台上百道廟於4月26日至28日（農曆3月18日至20日）舉辦三天「太上覃恩大超拔403花蓮地震及至今所有罹難同胞大法會」及「太上覃恩度生救苦禳災祈安祈福大法會」。22日已動上百位志工包裝2千3百桌普度桌供品。

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高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持表示，過去國內外發生重大意外事件，包括九二一大地震、桃芝颱風水災、華航大園空難、阿里山森林鐵路車禍、八八水災小林村滅村、四川文川及雅安大地震、日本三一一水災、台鐵太魯閣號出軌、高雄城中城大樓倒塌事件等，高雄道德院都聯合道教相關宮廟前往舉辦法會超度亡魂及發放慰問金，每次少則數百萬元，多則五千萬元。

翁太明表示，高雄道德院主神太上道祖日前發爐，指示聯合全台道廟舉辦花蓮往生超度大法會，此次共有上百家道廟將參與，包括高雄市鳳山北極殿、澳台中華宗教文化促進會、高雄港口慈濟宮、台灣瑤池聖教會、高雄市龍池宮、無極龍華慈惠堂、高雄市大港保安宮、高雄道德院甲仙分院三清真道修鍊院等。

翁太明指出，此次大法會總主辦單位是高雄道德院，喜添油香10萬元，其他協辦、贊助等單位也都喜添油香，此外，法會後至少有2千3百桌普度桌，如果未領取，將由高雄道德院代捐贈給孤兒院、養老院、殘障院、二、三級低收入戶。

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