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46歲侯佩岑凍齡少女顏值！淡出螢幕13年復工　驚人美照衝熱搜

▲侯佩岑久違出席活動，凍齡外貌受到關注，「不老女神侯佩岑」火速衝上微博熱搜。（圖／福隆傳播提供）
▲侯佩岑久違出席活動，凍齡外貌受到關注，「不老女神侯佩岑」火速衝上微博熱搜。（圖／福隆傳播提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

46歲侯佩岑在上海參加智族《GQ》雜誌聯合TOMMY HILFIGER品牌共同舉辦的GQ NIGHT 無定式派對活動，久未出席公開活動的她，外型看起來像只有26歲，凍齡外貌受到關注，關鍵字「不老女神侯佩岑」火速衝上微博熱搜！

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▲侯佩岑在上海參加智族《GQ》雜誌聯合TOMMY HILFIGER品牌共同舉辦的GQ NIGHT 無定式派對活動。（圖／福隆傳播提供）
侯佩岑一向是時尚寵兒，這次應《智族GQ》雜誌邀請出席的「GQ NIGHT」無定式派對，活動當天下午，她在微博連發6張「營業前」的美照，只見她身穿春意盎然的品牌休閒洋裝、紮著簡單馬尾，新造型一曝光，隨即登上熱搜榜，網友紛紛留言狂讚，「要多多營業啦」、「我的漂亮姐姐」、「期待新節目」。

侯佩岑婚前是許多大型晚會主持常客，結婚生子後多半時間給了家庭，如今孩子逐漸長大，老大將滿10歲，她決定將注意力放在自己身上，「我希望孩子能看見媽媽在自己熱愛的領域裡閃閃發光。所以接下來會花比較多時間在工作上，不論台灣或是內地，不論是什麼類型的工作，只要是有趣的，我都想嘗試。」侯佩岑坦言自己並不算是個非常有野心的人，「但我很喜歡工作中的自己，也想多看看世界，開拓一些新的視野。」

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▲侯佩岑結婚生子後多半時間給了家庭，隨著孩子長大，她決定將注意力放在自己身上。（圖／福隆傳播提供）
從新聞主播、綜藝主持到演員、動畫配音，以及婚後的人妻、人母，侯佩岑說：「我從來不設定自己的身份，也從沒有覺得自己只是哪一個身份，很多時候團隊跟我討論新的工作，我只要覺得有興趣，就會努力去嘗試。」她特別感謝結婚13年來，先生讓她安心做自己：「他讓我有一種放心的安全感，他常鼓勵我，告訴我沒關係、不要那麼有壓力，他常說『你已經很好了』，他擁有我沒有的鬆弛感。」

侯佩岑坦言，女性作為媽媽需要會調整時間，「孩子長大後，不要把自己困住，他們會有自己想要的空間，媽媽們也要給自己更多的空間和時間，關注一下自己喜歡的事情。」

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