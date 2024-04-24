46歲侯佩岑凍齡少女顏值！淡出螢幕13年復工　驚人美照衝熱搜

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侯佩岑婚前是許多大型晚會主持常客，結婚生子後多半時間給了家庭，如今孩子逐漸長大，老大將滿10歲，她決定將注意力放在自己身上，「我希望孩子能看見媽媽在自己熱愛的領域裡閃閃發光。所以接下來會花比較多時間在工作上，不論台灣或是內地，不論是什麼類型的工作，只要是有趣的，我都想嘗試。」侯佩岑坦言自己並不算是個非常有野心的人，「但我很喜歡工作中的自己，也想多看看世界，開拓一些新的視野。」
從新聞主播、綜藝主持到演員、動畫配音，以及婚後的人妻、人母，侯佩岑說：「我從來不設定自己的身份，也從沒有覺得自己只是哪一個身份，很多時候團隊跟我討論新的工作，我只要覺得有興趣，就會努力去嘗試。」她特別感謝結婚13年來，先生讓她安心做自己：「他讓我有一種放心的安全感，他常鼓勵我，告訴我沒關係、不要那麼有壓力，他常說『你已經很好了』，他擁有我沒有的鬆弛感。」
侯佩岑坦言，女性作為媽媽需要會調整時間，「孩子長大後，不要把自己困住，他們會有自己想要的空間，媽媽們也要給自己更多的空間和時間，關注一下自己喜歡的事情。」
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