莫名捲入徐巧芯名牌風波！賴清德曝勞力士價格、批藍圍魏救趙
國民黨立委徐巧芯穿名牌引發綠營圍剿，藍營質疑總統當選人賴清德過往配戴勞力士錶未申報。對此，賴清德今（24）日在民進黨中執會有感而發表示，他兩隻勞力士手錶並非媒體報導高等級，大概在10萬元左右，批評國民黨現在是圍魏救趙、轉移焦點。
記者陳佩君／台北報導
針對近期政壇動態，據轉述，賴清德在中執會勉勵大家辛苦、要加油，直言國民黨在各項議題中已沒有大是大非，並以自身例子舉例。他先提到去年選舉期間，被攻擊的萬里老宅，藍、白接力質疑他的老家，而現在老家被新北市府鑑定出來只有17萬左右，卻被說成「萬里帝寶」，這非常荒謬。
賴清德接續提到近期被質疑的勞力士手錶，他說，他的手錶有一隻幾百元是媽媽送，另一隻是他擔任國大，表姊所送，目前已遺失，還有一隻是他所買，後兩隻勞力士價值都不是媒體所報最高等級，大概在10萬元左右。
據轉述，賴清德批評，國民黨現在是圍魏救趙、轉移焦點，他說明手錶的價值，是因為他被指涉的事情要負責任的說明，黨公職辯護也能清楚有所根據。
此外，民進黨立委吳思瑤也補充，她1500元的項鍊被說成77萬，2000多元的手鍊則被說成是44萬的Cartier，「我們都是受害者的心情」。