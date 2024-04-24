營運再進補！雲豹能源旗下煒盛奪北市濱江水資中心98.88億元標案

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煒盛環科憑藉豐富實績與優良技術，於本次招標案發揮強強聯手精神，與旺邦營造、翔益營造共同合作，成功奪下「濱江水資源再生中心新建工程統包案」，工程金額為63.9億元，加上濱江水資中心三階段操作維護工作與生物薄膜過濾系統(MBR)置換工程與其他擴充工程金額34.98億元，合計金額為98.88億元，履約自今年5月起，預計2029完工，2030年開始營運，營運履約期限總計最長9年，將為集團帶來穩健收入。
濱江水資源再生中心位於松山機場旁，為北市第2座三級污水處理廠。未來完工後每日可處理16萬噸污水，為台北市繼迪化廠、內湖廠、民生廠後，即將興建的第四座水資源中心，加上規劃中的社子島水資源再生中心，台北市目標在2030年達到污水日處理量97.5萬噸目標，未來將解決量能不足問題，達到完全自主處理的政策目標。
雲豹能源入主煒盛環科持股達6成，近年接連拿下大型水處理標案，包括桃園機場西側污水處理廠暨管道管線新建工程、桃園機場西側自來水儲水加壓站工程，承攬金額共26.5億元；迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新，三階段標案承攬金額共36億元等具指標性標案。未來集團將持續強化水處理事業版圖，推收營收成長動能，為台灣循環經濟建設打造良好利基。