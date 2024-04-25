民進黨為何要廢死？8年槍決2死囚　蔡英文、賴清德談死刑說法曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨在黨綱的《自由人權》章節直接寫明，「尊重生命，嚴防冤獄，研議廢止死刑的可行性。」民進黨為什麼要堅持廢死？台北市議員侯漢廷年初曾分析，在黨外時期，政治犯被抓到了會被處死，所以才會主張要廢除死刑，才會有活路。
2. 槍決死囚
前總統陳水扁任內曾槍決32人。前總統馬英九任內，共執行33件死刑案。馬政府首任法務部長王清峰，還曾因不執行死刑而下台負責。馬政府任內最後一次執行死刑的死刑犯，是犯下捷運隨機殺人的鄭捷，在2016年5月10日槍決伏法。
2016年5月20日蔡英文上任後，迄今執行2次死刑，法務部在2018年8月31日、2020年4月1日分別執行李宏基、翁仁賢2名死囚死刑。目前仍有37位死刑犯（原38位，其中死刑犯黃富康已因心因性休克死亡）待執行
3. 民進黨內大咖對死刑的態度
【蔡英文】
蔡英文在2024年元旦發表新年談話，會後受訪時提到死刑議題。他說，台灣沒有廢除死刑，目前的死刑犯都仍在釋憲法律程序中，他也必須要提醒，無論誰當總統都不能超越法律，因為台灣是法治國家。
蔡英文指出，死刑存廢議題在台灣有許多討論，也牽涉到情感與理性、價值與理念，每當有重大刑案發生，許多人都希望犯人受到制裁，想藉由死刑來嚇阻重大犯罪行為。
蔡英文說，這也顯示民眾不希望有犯罪發生，預防犯罪是民眾心中最大期待，這也表示政府要持續努力，建立更完善的制度。
【賴清德】
賴清德在去年底總統大選辯論時說，台灣現在沒有廢死，而廢死議題不只台灣，國際上也談論多時，但任何地方廢死都需要高度社會共識，台灣在2009年施行人權兩公約，是從前總統馬英九時代開始。
賴清德指出，台灣執行死刑有縝密程序，很多人不希望廢死，理解大家心中不安，但希望問題回到源頭改善，最好的刑事政策是社會政策，必須承認有做不足地方，但希望能以地方、中央共同合作，讓社會力量好好參與討論。
【柯建銘】
柯建銘19日在臉書說，廢死必須有民意基礎。民進黨於1999年修正之行動綱領第26條表示「尊重生命，嚴防冤獄，研議廢止死刑的可行性。」研議廢止死刑的可能性為民進黨長期努力的方向。然而我們也始終堅持廢除死刑必須要在民主程序下與社會持續溝通、持續對話，逐步厚實民意基礎，唯有於台灣社會形成一定共識下，方能步入下一個階段。
民主進步黨立院黨團除持續與社會對話以凝聚共識外，同時努力於確保防止冤假錯案，並積極檢視、加強、明確化死刑的審核機制、執行標準。此外也一併通盤檢視我國現行法律中，仍以死刑為最高法定刑者之規範妥適性。