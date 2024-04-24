《淚之女王》金智媛結婚現場！韓劇CP御用飯店 玄彬孫藝真也愛這
金秀賢、金智媛搭擋的Netflix韓劇《淚之女王》，開播後一路維持高收視率，目前距離tvN電視台收視率第一的紀錄僅一步之遙。本週末《淚之女王》將播出完結篇，讓不少粉絲都十分期待金秀賢與金智媛這對CP可以Happy Ending。其中，不少人討論的，就是劇中金秀賢和金智媛2人的婚禮現場有夠唯美，實際地點曝光後，竟然是韓劇CP最愛的御用飯店，就連玄彬、孫藝真都愛這個地方。
記者張一笙／綜合報導
《淚之女王》開播第1集，金秀賢與金智媛2人就舉辦了婚禮，不過這個婚禮場景，讓不少劇迷都感到十分熟悉，原來早在2022年玄彬與孫藝真2人的世紀婚禮，在同樣場景下舉辦。不少眼尖的粉絲也發現，這個舉辦超美婚禮的飯店，竟是韓劇CP的御用飯店「華克山莊首爾大飯店（Vista Walkerhill Seoul）」。
「華克山莊」除了隱密性高，再加上可以眺望漢江美景的特點，過去就常常吸引韓劇來此拍攝，初代韓劇男神裴勇俊所主演的《情定大飯店》正是在此進行拍攝；徐道永、韓孝周所主演的「藍色生死戀」系列最後一部《春之戀》也在此取景；而鄭雨盛與車勝元擔任主角的《雅典娜：戰爭女神》也是在此拍攝。值得一提的是，裴勇俊在拍完《情定大飯店》14年後，重返「華克山莊」舉辦婚禮，與同為藝人的朴秀真結婚，2人婚後逐漸淡出眾人視線，過著低調的神仙眷侶生活。
作為tvN《愛的迫降》的後輩及追趕者，《淚之女王》要成功超越前輩，創下tvN台史上第一的收視紀錄幾乎可以說是時間上的問題，因此《淚之女王》在第1集的時候，就選擇玄彬與孫藝真舉辦的婚禮的「華克山莊」作為婚禮拍攝地點。事實上，《淚之女王》結婚場景不只選擇「華克山莊」，就連舉辦婚禮的地點，都選擇跟玄彬與孫藝真婚禮相同的戶外場地「ASTON HOUSE」舉辦，也成了粉絲們津津樂道的彩蛋之一。
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