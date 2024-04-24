爆料慈濟開刀房偷拍！護理師手機遭搜出30張打碼照：教學研究用
台北慈濟醫院一名29歲黃姓資深護理師，昨（23）日在PTT上PO出開刀房病患裸照，遭台北地檢署調查，複訊後諭令10萬元交保，但由於黃男遲遲籌不出錢，因此檢察官同意改為限制住居；台北地檢署今（24）日凌晨再指揮警方搜索黃男位於醫院宿舍等地，查扣手機、筆電、平板等證物，並在其中發現近30張打馬私密照。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，一名自稱「阿肥」的黃姓護理師，以實名發文在PTT發文爆料表示，在台北慈濟開刀房工作至今半年，看過許多令人作嘔的事情，大量護理師圍觀麻醉開刀的病患時，不僅會拍攝照片，甚至還上手搓揉，「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡」。黃姓護理師也在網上公開照片證據，其中包括「白虎」、「入珠」等照，以及一名準備隆乳的女病患遭人拍照留念，除了成人私密照以外，連小女孩小男孩的裸體也沒有被放過。
由於黃男文中還PO出3張不雅照，涉犯無故洩漏職務上秘密、散布猥褻照片、妨害秘密及妨害性隱私，因此遭警方帶回，黃男堅稱PO文中附帶的3張不雅照，並非由自己拍攝，卻始終不願透露拍攝者資訊，僅說是群組看到、下載，昨晚檢方複訊後諭令以10萬元交保，對此，黃男則表示自己身無分文，即便降低保釋金也拿不出錢，最後檢察官同意改為限制住居。
今天檢警在黃男手機內找到近30張病患開刀前打碼私密照，針對相關情事，黃男坦承部分照片是他所拍，原因是日後要做為教學研究，至於其他照片則是同事拍下傳到群組，詳細情形還有待進一步釐清。