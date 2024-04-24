批國台辦一出聲藍就修法！賴清德：啟用W122、W123航路無助和平

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據轉述，賴清德在會中指出，台灣過去8年在民進黨政府執政下，制訂了許多相關法律，包括「反滲透法」和「國安五法」，來防堵中國的分化破壞，捍衛國家的主權、安全、民主與自由。
賴清德批評，推動兩岸健康有序交流的同時，也要強化台灣的韌性，這樣才能維護台灣的主權與民主自由，國台辦一出聲，國民黨就要修改「反滲透法」和國安相關法令的主張，不只會傷害台灣，更會對區域的穩定及和平產生影響。
對於兩岸關係，賴清德再度重申「承諾不變、善意不變」，並且願意在對等、尊嚴的前提下，和中國展開交流合作，在現階段下，希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任的展開良性對話。
另外，中方在上週片面啟用W122、W123航線，賴清德批評，這不僅未和我方事先溝通，也影響民航飛行的安全；中方持續片面改變台海現狀，在國際上擠壓我國聲音，對於區域的穩定與和平、以及兩岸人民的福祉是沒有幫助的，呼籲中國，為營造兩岸人民的繁榮和幸福，負起區域大國應有的更多責任。
「和平與穩定是所有印太區域國家的責任，也是熱愛民主與和平的台灣會持續努力的方向！」賴清德提到，他要對美國參議院今日高票通過的《印太安全補充法案》表示歡迎，該法案於數日前，以385票的跨黨派共識，在美國眾議院獲得通過。
賴清德指出，《印太安全補充法案》預計提供印太區域81.2億美元的額外安全援助，涵蓋各面向，該法案摘要明確表示，會支持台灣的安全、並針對協助台灣的國家，提供相關的服務與資源；該法案對於台灣和印太區域的和平、繁榮與穩定，是重要的支柱。
賴清德強調，台灣會持續努力，為區域的繁榮貢獻一份心力，樂見台灣議題持續獲得美方跨黨派的支持，台美長久且友好的情誼，在未來也會持續深化。
針對花蓮地震，賴清德表示，昨天凌晨和早上，0403花蓮地震的較大餘震發生，花蓮也傳出零星災情，迄今該地震已有逾1200起的餘震，在地震發生後，除了救災外，中央地方也都共同面對災民的救助與安置，和後續的重建、紓困與振興等工作。
賴清德提到，除了社會各界、外國與國人的愛心外，中央也組成跨部會的專案小組，也規劃超過200億元，投入花蓮地區進行災民安置、產業紓困與後續振興。
「在此時此刻，我們都是花蓮人！」賴清德說，要請副總統當選人蕭美琴，以及各地黨公職全力配合，發揮公部門與民間合作的力量，協助花蓮盡早恢復日常、也能盡速振興產業活絡發展。
此外，民進黨也正式公佈「Green Up！和台灣在一起」入黨活動資訊。發言人吳崢表示，活動規劃於5月4日於台北市1919藝文中心廣場舉辦，當天他將偕同政策會執行長王義川擔任入黨推薦人，以見面會形式與支持者互動，活動將於4月30日晚間6時於民進黨官方LINE線上報名。
吳崢表示，當天除了以時下流行的見面會形式，讓支持者能與黨公職面對面互動外，只要成功報名活動，就可以免費獲得一次特製偶像風限量小卡抽卡機會。
吳崢說明，當天繳交入黨申請表，不僅能由他與王義川親自簽名擔任推薦人，以現金捐款500元，更可獲得由知名設計師吳承暉設計，結合一卡通功能的活動限定黨證DPP Love&Victory卡，並加碼獲得再抽一次限量小卡的機會。
吳崢說，今年的520總統就職典禮，為新舊任總統的交接，不僅是經驗的傳承，同時也要將堅持的理念交給下一棒，「歡迎所有尚未入黨的支持者，把握這次機會，和台灣在一起，成為讓台灣更好的力量！」
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