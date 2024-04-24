創匯372億美元！菲律賓海外移工回升至233萬人　1200萬人旅居國外

菲律賓一直以來都是全球移工來源最大宗的國家，由於國內貧富差距嚴重不均加上薪資低，許多人即便受過良好教育，仍會選擇出國打拼。雖然過去一度因為受到疫情影響，海外移工銳減至41萬人，不過隨著疫情受到控制，全球海外移工去年回升至233萬人，創下372億美元的外匯新紀錄。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合外國媒體報導，目菲律賓全國有超過 1.17 億人，其中約1200萬人以留學、工作或外籍配偶等身份長期生活在外國，為全球第三大海外移民族群，並且成為貢獻菲律賓GDP最多的工作者。根據菲律賓央行數據，2023年海外菲律賓個人匯款創歷史新高，個人匯款金額為372億美元，年增率3%，分別占菲律賓 GDP 的8.5%、國民總收入的7.7%，菲律賓國內又開始以「當代英雄」、「民族英雄」等稱呼來稱呼這些海外菲律賓移工。沙烏地阿拉伯是菲律賓移工的最大雇主，去年共有41萬9776位菲律賓人在當地工作，阿拉伯聯合大公國以28萬2896人居次，新加坡則排名第三，有多達18萬2331名菲律賓人在當地謀生。菲律賓在1974年啟動勞工出口政策，鼓勵國民出國打工，剛開始主要去中東；到了 1980 年代中後期，新加坡、日本、南韓、台灣和香港則日益成為菲律賓移工的主要移入地。相較於菲律賓的人才流失潮，台灣則面臨高齡化和少子化而造成的缺工問題，我國缺工趨勢日益嚴重，隨著疫情逐步解封後，又重新開放引入移工，目前我國總移工人數為72.8萬人，然而仍是無法彌補勞動力缺口，專家認為未來仍須加把勁吸引移工，並改善相關移工政策。台灣街景輸越南？網友揭露四大問題 狠曬對比照首度納台灣附近海域！美菲「肩並肩」軍演全新升級 中國怒發警告盟友矛盾加深！美國擬藉人權制裁以色列部隊 納坦雅胡：堅決反對西非尼日轉向親俄！美國同意撤軍 1億美元打造無人機基地將關閉