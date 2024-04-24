夏普攜手元太與誠美材　秀節能環保永續創新電子紙海報與顯示器

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元太科技E Ink GalleryTM 3與夏普IGZO技術合作推出首款產品時便引起業界關注，而在隨後的2023年Touch Taiwan展會上，夏普與元太科技聯手再次展出了基於IGZO技術的電子紙合作進一步的成果。
此合作涵蓋了E Ink GalleryTM 3、E Ink KaleidoTM以及多種可撓性與可捲曲的軟性電子紙技術，展現了夏普在提高電子紙解析度和改善翻頁速度方面的強大技術實力。此外，夏普和元太的合作也從原有的電子閱讀器及電子筆記應用，擴展到結合元太最新E Ink SpectraTM 6技術平台的全彩電子紙數位廣告看板領域，在一切強調節能環保的現今，減碳行動從你我做起。
而今年Touch Taiwan展會上，夏普將於元太展位展出去年於日本Sharp Tech Day夏普科技日首次亮相的A2 ePoster電子紙海報。該產品設計採用市面上廣泛的A2尺寸廣告海報尺度，不僅完美呈現元太E Ink Spectra 6平台豐富飽和的全彩效果，更因搭載夏普的IGZO技術大幅提升了顯示品質和整體設計，包括與相近尺寸等級相比提高了30%的解析度（131PPI），並實現了更簡潔的窄邊框外觀。其輕薄設計不僅美觀，內容可即時更新，更適應多樣的安裝需求，甚至可以實現吊掛式安裝。
另夏普Smart Business Solutions事業群Digital Imaging Solutions (DIS) 的研發部部長森本晋介先生將於2024 Touch Taiwan展會期間4月25日於元太展位上進行15分鐘的專題演講，主題是Digital Signage Solutions for ePaper。
夏普也應誠美材料之邀，同步於誠美材料展位展出55吋IGZO反射LCD顯示器。此技術相比傳統戶外廣告看板所使用的LCD，系統設計上，因不使用高亮度背光，顯著降低了高亮度帶來的能耗，並從根本上解決了高亮度LCD面臨的系統散熱問題。以55吋IGZO反射LCD顯示器為例，其功耗僅為一般傳統高亮度LCD的十分之一，並利用戶外光源作為顯示基礎，在陽光照射下展現更加明亮和清晰的視覺效果。