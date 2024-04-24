白委提議頭盔抗彈實彈測試 王定宇笑回：只要不是我當靶都可安排
美國軍事Youtuber「山姆小叔Gun& Fun」去年在頻道針對國軍抗彈板進行測試，引發熱議。民眾黨立委林憶君今（24）日針對抗彈頭盔安全性及其標準提出質疑，並提議外交及國防委員會安排到兵試場做防護測試，召委王定宇笑說，只要不是我當靶都可安排。
記者呂炯昌／台北報導
立院今日審議「陸海空軍懲罰法修正草案」，林憶君質詢時表示，近日「山姆小叔Gun& Fun」頻道再釋出抗彈頭盔的野地測試影片，影片中頭盔不僅凹陷嚴重，盔內的塗層也噴滿假人頭，軍備局長林文祥回應表示，國軍的抗彈頭盔及抗彈板在民國105年時，依照軍種作戰需求、敵情威脅而採用NIJ的測試標準，此標準未將凹陷值納入測試，因此國軍於112年時，將頭盔送到國防大學理工學院彈道實驗室，測試結果皆合乎目前美軍最新ACH標準，並承諾爾後最新的抗彈板會符合ESAPI標準、抗彈頭盔則符合ACH標準。
林憶君表示，國軍頭盔抗凹陷能力普遍受質疑，她看過軍備局送國防理工學院測試頭盔凹陷值數據，結果看似符合美軍ACH防護標準，是否能請國防部公布該數據，接受檢驗並釋疑。林文祥對此回應，目前正在申請TAF認證，若認證通過後會公布測試結果。
林憶君指出，許多台灣民眾與官士兵對於頭盔的防護力仍抱有不少疑慮，因此建議外交國防委員會應安排參訪兵試場，按照防護標準分別對頭盔與新式抗彈板做測試，且測試的頭盔從各單位隨機挑選；或可更進一步安排外交及國防委員會的立法委員們做野地射擊測試，若真能成功擋下子彈或破片的話，表示無論是實驗室數據或實際使用都沒問題，必能取信於民。
國防部長邱國正回應表示，此舉也是取得公信力之一，會朝此方向努力。最後，召委王定宇開玩笑說，只要不是叫他戴著頭盔當靶，都可以安排相關的測試參訪行程。