房屋稅5月開徵！全台逾944萬件、稅額911億　7大繳稅方式一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
若就6都觀察，6都房屋稅開徵件數就占了全國的73.69%，其中開徵件數以新北市最多，有181.89萬件 ，再來是台中市十119.91萬件及高雄市112.14萬件；稅額則以台北市最多176.54億元，再來是新北市148.83億元，高雄市118.33億元。
至於6都房屋開徵件數增加最多的是桃園市，增加了2.48萬件，以桃園區增加較多；新北市增加2.46萬件，又以淡水區增加最多；台中市也增加2.36萬件，以北屯區增加最多。若以自住用件數來看，以新北市136.94萬件最多，再來是台中市89.44萬件、高雄市88.98萬件 ，就稅額來看，以新北市68.77億元最多，再來高雄市47.55億元，台中市42.36億元。
113年房屋稅繳納期間自今年5月1日起至5月31日，繳納截止日開放至6月3日24時前，逾期繳納者，每逾3日按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵10%，請納稅義務人留意繳納期限，6月1日至同年6月3日繳納者，雖不加徵滯納金，但仍屬逾期繳納案件。
房屋稅也提供包括臨櫃、信用卡、轉帳等7大多元繳稅管道，納稅人除可持繳款書向各代收稅款金融機構（郵局不代收），以現金或票據繳納稅款；稅額3萬元以下者，納稅 義務人可持繳款書至萊爾富、全家、統一及來來（OK）等4家便利商店繳納，並請保留交易明細表及加蓋便 利商店店章之繳款書收據聯。
若未收到或遺失房屋稅繳款書，稅額在3萬元以下者，可於繳納期間使用自然人/工商憑證或已註冊健保卡及密碼、或行動自然人憑證，利用便利商店多媒體資訊機查詢列印繳納單後，直接於便利商店櫃檯繳納。
至於信用卡繳納，納稅義務人可透過電話語音「請撥 412-1366，電話5碼地區及國內行動電話請於上開號碼前加撥02（或04）；國外地區請於上開號碼前加撥國碼+886-2(或4)，以上電話之服務代碼為166#」或利用網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw）進行繳納，經檢核無誤並取得發卡機構之授權號碼後，即完成繳納程序。繳稅成功後，不得取消或更正。
此外，在轉帳繳納部分，除可利用各地銀行、合作 社、農會、漁會、郵局等機構的金融卡，至有「提款＋轉帳＋繳稅」之自動櫃員機轉帳繳納；納稅人本人也可利用金融機構或郵局開立的活期（儲蓄）存款帳戶，透過電 話語音或至網路繳稅服務網站，轉帳繳納稅款， 轉帳完成後，不得取消或更正。
另外，納稅人也可利用本人或他人參與晶 片金融卡繳稅作業的金融機構或郵局所核發晶片金融卡，透過網路繳稅服務網站進行轉帳繳納；也可使用已在電子支付機構註冊開立電 子支付帳戶，透過行動裝置應用程式APP掃描繳款書 上 QR-Code，進行繳納。
不過，財政部也提醒，已辦理金融機構或郵局約定轉帳納稅的民眾，請於今年5月31日前在該轉帳帳戶內預留足額存款，以備提兌。