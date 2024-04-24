俄國防副部長涉嫌收賄被捕！最高面臨15年刑期 遭控大發戰爭財
俄羅斯副國防部長伊凡諾夫（Timur Ivanov）週二因涉嫌收受巨額賄款遭到拘留，根據調查委員會說法，最高可判處15年有期徒刑，但是調查委員會尚未提供伊凡諾夫收賄案情的細節。這是俄烏戰爭以來，俄羅斯軍方最高階官員遭到整肅，伊凡諾夫被視為國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的左右手，案情是否會往上發展牽扯到紹伊古，引發關注。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，遭到拘留的伊凡諾夫否認了自己收賄的指控，而克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在消息見諸媒體前已經知曉此事，收到來自國防部長紹伊古的報告。
伊凡諾夫於2016年被任命為國防部副部長，負責經手俄羅軍方財產管理與基礎建設，像是住房營舍的建造與貸款工作等等。伊凡諾夫曾被《富比士》雜誌評為俄羅斯國安機構中「最富有的人之一」。
俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）創建的反腐基金會，自2022年就針對伊凡諾夫展開調查，並指控伊凡諾夫透過俄烏戰爭牟利，主導了俄羅斯佔領城市馬里烏波爾的重建業務，並藉此從中大撈油水。
根據俄羅斯媒體披露，除了伊凡諾夫外，還有其他官員也遭到調查，但是官方並未證實這項說法，只強調相關調查已經進行了很久。