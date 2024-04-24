小禎女兒帶香奈兒包回家！竟是前夫李進良女客人送的：要討好她吧
身為精品達人的小禎今（24）日以代言人身份出席二手精品平台記者會，她從過往豐富的買包經驗中，發現二手精品交易具有極高的性價比，面對近期精品市場價格的急速上漲，不僅將閒置精品出售可以獲利，還可以購入相較市場平價的包款。她也自爆，10年前，Emma有天帶了香奈兒包包回家，說是李進良診所的女客人送的，讓她十分無奈。
記者吳昕蓓／綜合報導
小禎先前因為確診B流發高燒到39.3度，16歲女兒Emma陪她去醫院掛急診，提及接下來7月女兒將去英國留學1個月，小禎表示：「費用都是她爸爸（李進良）付的，因為我說我失業，機票錢大概就10多萬元，拜託！從以前到現在，除了遊學，都是我付的耶！」
小禎大方透露自己擁有最名貴的包包是「愛馬仕鴕鳥包」，價值大概60多萬元，也表示自己仍珍藏著李進良多年前送的二手20萬愛馬仕柏金包，還加碼爆料，大約10年前，Emma有天帶了香奈兒包包回家，說是李進良診所的女客人送的，讓她無奈笑虧：「對啦！可能要討好我女兒吧！」
小禎也分享她投資精品的經驗：「首先會選擇保值率高的品牌，如 Hermes、Chanel等，但這些品牌的包包有等待配貨期、市場上不一定找得到，這時就可以從二手精品市場購入。」另外，小禎特別提到，對於剛出社會的小資男女來說，二手精品也是非常適合的選擇，因為在預算有限的情況下，他們可以無負擔地購入高CP值的經典包款。
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