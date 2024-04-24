柴犬吃太胖遇到「自己小時候」！萬人朝聖 牠愣：我長大變這樣？
當家裡的狗狗失控吃太胖在路上遇到小時候的自己，會是怎麼的爆笑畫面？網紅製作人「肥肥」蔡定洋養了好幾隻柴犬，在社群上面經營「柴犬七仙女」的IG帳號，在網路上獲得許多熱愛柴犬的網友點讚分享，肥肥也經常分享柴犬的生活點滴，頗受歡迎。然而近日他帶黑柴「蘿蔔糕」出門散步時，意外遇到跟蘿蔔糕同品種的狗狗，結果真實的反應，讓6萬多人按讚笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
「肥肥」蔡定洋家中養了非常多的柴犬，其中有三明治、蔥抓餅、千島、哈娜比以及黑柴蘿蔔糕等等，然而特別的是黑柴「蘿蔔糕」伙食很好！吃的身體圓滾滾的非常可愛，肥肥甚至還買小木魚在牠面前敲一敲，開玩笑稱是要「超度蘿蔔糕的體脂肪」，笑翻許多人。
而日前，肥肥帶著黑柴「蘿蔔糕」出門逛街，結果在路上遇到別的飼主也帶自家黑柴出門，不過該隻黑柴年紀還不是很大，小小一隻非常的萌，「蘿蔔糕」一看到自己的小時候，就興奮的一直盯著牠看，對方的飼主看見「蘿蔔糕」這麼大隻，還開玩笑地問說：「牠（指自己小隻的黑柴）以後也會變這樣嗎？」
肥肥則回應：「不會啦！這個....特別」回家之後肥肥也越想越不對勁，拍了「蘿蔔糕」的特寫表示：「幹嘛！回不去了啦！蘿蔔糕」還在影片上打上「往事只能回味」，相當的逗趣。
影片曝光後，吸引超過6萬人按讚分享，許多網友留言「我真的快笑死了，那個停頓的特別很好笑」、「小隻的黑柴應該很傻眼：我長大會變這樣？」、「蘿蔔糕：像我怎麼了？像我不好嗎？」、「好可愛的小黑柴！長大不可以變蘿蔔糕喔XD」、「蘿蔔糕：還不趕快叫聲姐」、「真的是XL跟S的對比，好可愛啊」。