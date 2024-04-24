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天氣預報／好天氣失蹤！鋒面「最猛雨勢」快來了　全台濕到4月底

▲明（25）日有另一波鋒面接近台灣，午後西半部及宜蘭有局部大雨，週五（4/26）全台迎來本週最劇烈雨勢。（圖／NOWnews資料照）
▲明（25）日有另一波鋒面接近台灣，午後西半部及宜蘭有局部大雨，週五（4/26）全台迎來本週最劇烈雨勢。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

連續一週受鋒面影響的不穩定天氣還沒結束，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明（25）日有另一波鋒面接近台灣，午後西半部及宜蘭有局部大雨，週五（4/26）全台迎來本週最劇烈雨勢，其中又以中南部最要住注意，可能有豪雨出現，週末兩天（4/27、4/28）全台仍有降雨機率，下週一、下週二（4/29、4/30）才會稍微趨緩。

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明天天氣仍不穩定　西半持續嚴防大雨

黃恩鴻表示，明天影響台灣天氣的是另一波新的鋒面，在今晚前一波鋒面遠離後，明天上半天各地雨勢較少，但午後環境就轉為不穩定，西半部及東北部將會出現有局部大雨和雷雨，其它地區也都有局部短暫陣雨或雷雨。

氣溫部分，明天開始到下週，各地溫度變化不大，主要是白天受到雲量較多、降雨的影響，高溫爬不上去，全台普遍都在攝氏26至28度，低溫則是攝氏22至24度。

▲鋒面持續影響台灣天氣，週五將會是本週降雨劇烈的時段，中南部要嚴防豪雨。（圖／中央氣象署提供）
▲鋒面持續影響台灣天氣，週五將會是本週降雨劇烈的時段，中南部要嚴防豪雨。（圖／中央氣象署提供）
週五中南部豪雨肆虐　週末前雨區籠罩全台

黃恩鴻說明，週四鋒面接近，週五開始在台灣上空滯留，由於移動速度慢，因此週五將是本週降雨最劇烈的時段，全台降雨機率都較高，且不定時會有「短延時強降雨」，中南部地區則是配合較強的西南風，預估將會有豪雨出現，整體降雨比今天還要猛烈。

週六開始台灣整體水氣有稍微減少，但環境還是不穩定，西半部、宜蘭及花蓮仍要留意局部大雨，不過相較於週五幾乎沒什麼空擋的降雨，週末兩天每波雨勢間，能喘息的時間會拉長，民眾請關注氣象署發布的「大雨特報」。

黃恩鴻提及，下週一、下週二又會是另一波鋒面接近台灣的時間，降雨趨緩許多，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，其它地區多雲，下週三至下週五（5/1至5/3日），這波鋒面才會南下影響台灣，各地天氣再轉為不穩定。

▲明天開始到下週，各地溫度變化不大，全台高溫普遍都在攝氏26至28度，低溫則是攝氏22至24度。（圖／中央氣象署提供）
▲明天開始到下週，各地溫度變化不大，全台高溫普遍都在攝氏26至28度，低溫則是攝氏22至24度。（圖／中央氣象署提供）

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