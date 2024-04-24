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童子賢再談能源：核電比例可到25%　看準經濟部長「會很接地氣」

▲台灣玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢指出，現代電力為了求取效率、環保和各方面的平衡，認為台灣可比照美國等國家，把核電比例提升到20%或25%。（圖／NOWnews資料照片）
▲台灣玉山科技協會理事長、和碩董事長童子賢指出，現代電力為了求取效率、環保和各方面的平衡，認為台灣可比照美國等國家，把核電比例提升到20%或25%。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

針對近來缺電供電議題火熱，和碩董事長童子賢日前指出30年前自己反核，但現在有了不同想法。而今（24）日再度被問及相關議題，他回應現代電力為了求取效率、環保和各方面的平衡，認為台灣可比照美國等國家，把核電比例提升到20%或25%。另外，如何看待準經濟部長郭智輝？他說郭對半導體和光電業熟悉，相信規劃相關政策會非常接地氣。

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日前22日童子賢出席活動時提到，台灣產業反應在經濟面表現的非常好，但全球都在看地球暖化議題，這衍生出很多對台灣產業的限制，包含目前80%發電為使用煤、天然氣、燃油，將造成碳排指數居高不下。

童子賢22日表示，自己30年前反核，但10年前開始關注全球暖化議題，內心陷入掙扎。他說，這2、3年就慢慢想清楚，因地球暖化對人類文明是無可挽回的衝擊，「核」是一種技術，其實可以利用提高技術，好好地用管理技術去管理它。

而今日他以台灣玉山科技協會理事長身分出席「全球ESG浪潮與企業法律風險管理國際論壇」，會前接受媒體採訪，談到核電再度指出，綠能是一種間歇性能源，如果過度依賴太陽能發電，可能會發生間歇性供電和停電。

至於天然氣，童子賢說成本昂貴，也可能有運輸中斷的可能，燃煤缺點是造成非常嚴重的PM2.5。他說沒有單一項目可以完成現代電力供應，但為了求取效率、環保及各方面的平衡，他認為可以包含一部分的核電。

童子賢認為這是現代電力的黃金組合，也可以說是一種平衡，就是包含一部分的核電、一部分的綠能和一部分的燃煤，如此一來成本可以下降、改善空氣品質，供電也有一定的保障，他強調他自己不是擁核者，只是認為這樣做可以兼顧並解決問題。

至於準經濟部長郭智輝即將上任，如何看到新的經濟部長？童子賢表示郭智輝對半導體和光電產業非常熟悉，相信未來經濟部規劃政策時將會非常接地氣，也祝福新閣揆施政順利，帶給台灣耳目一新的局面。

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