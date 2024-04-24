童子賢再談能源：核電比例可到25%　看準經濟部長「會很接地氣」

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童子賢22日表示，自己30年前反核，但10年前開始關注全球暖化議題，內心陷入掙扎。他說，這2、3年就慢慢想清楚，因地球暖化對人類文明是無可挽回的衝擊，「核」是一種技術，其實可以利用提高技術，好好地用管理技術去管理它。
而今日他以台灣玉山科技協會理事長身分出席「全球ESG浪潮與企業法律風險管理國際論壇」，會前接受媒體採訪，談到核電再度指出，綠能是一種間歇性能源，如果過度依賴太陽能發電，可能會發生間歇性供電和停電。
至於天然氣，童子賢說成本昂貴，也可能有運輸中斷的可能，燃煤缺點是造成非常嚴重的PM2.5。他說沒有單一項目可以完成現代電力供應，但為了求取效率、環保及各方面的平衡，他認為可以包含一部分的核電。
童子賢認為這是現代電力的黃金組合，也可以說是一種平衡，就是包含一部分的核電、一部分的綠能和一部分的燃煤，如此一來成本可以下降、改善空氣品質，供電也有一定的保障，他強調他自己不是擁核者，只是認為這樣做可以兼顧並解決問題。
至於準經濟部長郭智輝即將上任，如何看到新的經濟部長？童子賢表示郭智輝對半導體和光電產業非常熟悉，相信未來經濟部規劃政策時將會非常接地氣，也祝福新閣揆施政順利，帶給台灣耳目一新的局面。