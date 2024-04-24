海豚遺體被沖上沙灘！身上驚見多處彈孔 官方祭65萬懸賞金緝真凶
令人心碎的畫面！日前在美國路易斯安那州一處海灘，有一隻尚未成年的寬吻海豚遺體被沖上海灘，民眾隨即通報相關單位。沒想到專家到場勘驗後，竟發現牠身上有著多個人為彈孔，讓美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）決定祭出2萬美元（約新台幣65萬元），希望當地民眾能提供相關線索，讓真兇能被法律制裁。
記者潘毅／綜合報導
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）昨（23）日發文，在3月13日那天，民眾發現一隻海豚陳屍於卡梅倫郡（Cameron Parish）的西梅斯海灘（West Mae’s Beach），經過通報後，NOAA合作夥伴「奧杜邦水族館救援」前往現場，並將海豚遺體送往研究所進行驗屍。
沒想到研究所人員發現，這隻海豚遺體內卡著好幾顆子彈，分別在頭部、脊椎與心臟等要害上，因此推測與牠的死因有直接的關係。
痛心的NOAA也決定祭出2萬美金的懸賞金查緝兇手，希望民眾能提供相關線索。而根據美國「海洋哺乳動物保護法」（Marine Mammal Protection Act）規定，騷擾、傷害、殺害或餵食野生海豚皆為違法行為，可判刑入獄並處最高10萬美元（約新台幣320萬）的高額罰金。