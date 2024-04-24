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探討海洋挑戰與解方！國家海洋研究院辦第1屆海洋願景國際研討會

▲海洋委員會國家海洋研究院舉辦第1屆海洋願景研討會。(圖／國家海洋研究院提供)
▲海洋委員會國家海洋研究院舉辦第1屆海洋願景研討會。(圖／國家海洋研究院提供)

記者黃守作／高雄報導

海洋委員會國家海洋研究院於今(24)日，在高雄蓮潭會館，舉辦第1屆海洋願景研討會(Vision Marine Conference)，會中彙集全球海洋專家，共同探討全球海洋面臨的挑戰與解方。

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國家海洋研究院第1屆海洋願景研討會(Vision Marine Conference)，是由國家海洋研究院院長陳建宏主持，海洋委員會政務副主委洪文玲、國家海洋研究院副院長李寶卿、翁健二、綜合規劃及人力培訓中心主任嚴佳代，以及來自美國、英國、法國、加拿大、瑞典、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣等10個國家250位海洋領域專家學者與會，會中發表超過150篇跨領域海洋研究成果，共同探討全球海洋面臨的挑戰與解方。

▲國家海洋研究院院長陳建宏致詞。(圖／國家海洋研究院提供)
▲國家海洋研究院院長陳建宏致詞。(圖／國家海洋研究院提供)
國家海洋研究院院長陳建宏表示，面對氣候變遷與全球暖化的威脅，以及能源轉型與淨零碳排的政策推動等，以呼應聯合國海洋願景目標，全球海洋科學家呼籲海洋研究需要更多整合與國際合作，以共同解決未來海洋面臨的挑戰。

▲國家海洋研究院院長陳建宏(左)致贈美國佛羅里達大學榮譽教授SPRANGER MICHAEL SCOTT (右)感謝狀。(圖／國家海洋研究院提供)
▲國家海洋研究院院長陳建宏(左)致贈美國佛羅里達大學榮譽教授SPRANGER MICHAEL SCOTT (右)感謝狀。(圖／國家海洋研究院提供)
此次研討會，由美國35年Sea Grant經驗的佛羅里達大學榮譽教授Mike Spranger博士，以及日本國際研究開發法人海洋研究開發機構(JAMSTEC)執行長Sin’ichi Kuramoto博士擔任主講人，分別分享美國與日本的海洋研究與對社會的影響經驗，並透過交流分享，建立全球合作與海洋研究應用的機制。

會中規劃20場的分論壇，討論海洋水文與模型、海洋生物多樣性、海洋遙感、海洋地質勘探、海洋生態學、海洋能源、海洋生物地球化學、海洋生物技術、海洋大數據應用、環境變遷、水下考古、海洋素養、海洋政策、海洋教育、船模測試開發、海洋文化、跨領域海洋議題等。

陳建宏指出，我國四面環海，人民與海洋的關係密不可分，但民眾對於海洋的瞭解卻很有限，對於許多海洋面臨的挑戰，需要更多專家學者共同來提出科學解方，而國家海洋研究院作為一個研究機構與政府海洋政策智庫，團隊成員各有不同專長，此次研討會除了讓我國海洋研究成果被國際看到外，期能透過與國內外專家學者分享交流，建立國際合作的機制，共同為海洋生態保育、海洋資源利用、海洋產業發展及海域遊憩安全等海洋事務推動，盡一份心力。

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