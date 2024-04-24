世界100大美食最新排行曝光！台灣竟成「吊車尾」：連英國都輸了

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加拿大約克大學副教授沈榮欽昨（23）日於臉書發文分享，自己看到了一項較舊的調查，但很適合拿來引戰。
仔細一看附圖，會發現是由英國網路民調公司YouGov所公布，他們列出全球34種不同國家的美食料理，並找了來自24國的人民分別給予評分，最終彙整出完整排行。
調查結果顯示，台灣美食在34國家中僅排第17名，落後給其他同為亞洲國家的日本泰國、韓國以及中國，就連長期被公認為「食物很難吃」的英國都輸。沈榮欽透露，最喜歡台灣菜的前5名是台灣人、香港人、新加坡人、菲律賓人、日本人；最不喜歡台灣菜的前5名則是沙烏地阿拉伯人、瑞典人、丹麥人、挪威人、義大利人。
沈榮欽也發現，「台灣人對於外國食物的接受度倒是很高，是世界第4名，僅次於菲律賓人、新加坡人和澳大利亞人。台灣人最喜歡的食物前五名是：台灣菜、日本菜、中國菜、義大利菜和香港菜。台灣人最不喜歡的食物前五名是：沙烏地阿拉伯菜、芬蘭菜和祕魯菜（三者並列最後）、菲律賓菜和黎巴嫩菜（兩者並列倒數第二）。」
貼文曝光後，也引來不少台灣網友發表看法「台灣菜的知名度在國外相較很低，沒吃過好吃的台灣菜應該比例很高」、「英國排在台灣之前，這資料就沒有參考價值」、「如果受訪的人是在他們自己國內吃台灣菜，那毫無疑問會很難吃。至少我在日本吃過號稱台灣的食物9成都很糟」、「輸給英國我真的沒辦法接受」。
不光一種評鑑不愛台灣美食！這權威媒體讓台灣排78名
事實上，台灣美食在國際上想要站穩腳步，還需要更大的努力。保加利亞的國際美食指南Taste Atlas在IG上擁有71萬粉絲，是有一定權威性的美食旅遊指南。不過他們在2022年時，就曾把台灣美食排在第45名，當時就引發一系列討論。
到了2023年12月份最新的全球100大美食菜餚中，榜單中第一名是位於歐洲的義大利、第二名則是東亞的日本。但台灣美食的排名竟大幅退步，只獲得3.96平均分，名列78名，甚至還慘敗給位於第39名英國。