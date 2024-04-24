啦啦隊遭偷拍被嗆「敢穿還怕人拍」！梓梓怒曬證據：放大拍私密處
董梓甯（梓梓）為福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長，先前因為有球迷以不當角度對著女孩們攝影，氣得她發文怒斥：「希望這樣的人可以不要再進場了！」沒想到竟有人留言反嗆，「敢穿還怕人拍」，讓梓梓忍無可忍大爆發，「希望大家都可以是善良的人，也希望不要再發生了」。
記者吳昕蓓／綜合報導
梓梓透露，很心疼女孩們碰上這種狀況，吹哨者LULUMI先發聲卻被網友攻擊，她在發了限動後也收到訊息，「入場是不能拍你們嗎」、「這是啦啦隊要站在那邊應援，這應該不是球迷的責任吧」，讓她無奈強調，不是不能從下往上拍，她們也都會和球迷們互動，但刻意放大不妥部位就是不行。
梓梓表示，還是有很多人在檢討女孩們，希望大家能留點口德，能同理她們不舒服的點，「希望大家都可以是善良的人，也希望不要再發生了，未來我們還是會大方地跟大家互動，只要是正常的拍攝，我們也都會給予100分的親切回應！」希望大家都能開開心心看球，共同維持友好的看球環境。
事實上，夢想家球團20日發佈公告，透露最近啦啦隊在場邊應援時，有球迷以不當角度對著女孩們攝影，「球團第一時間了解狀況並基於保護女孩立場，報警進行處理。」球團也呼籲球迷們要理性支持啦啦隊，「若有不當行為，球團絕不寬貸，並有權要求離場與限制未來不得進入夢想家主場之權利」。
※【NOWnews 今日新聞
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