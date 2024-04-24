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中華男籃尋歸化洋將出現曙光！國籍法完成初審　立委：完成約定

▲台灣自阿提諾離開後，苦尋歸化洋將，如今傳來好消息。（圖／籃協提供）
▲台灣自阿提諾離開後，苦尋歸化洋將，如今傳來好消息。（圖／籃協提供）

記者廖聿偉/台北報導

台灣男籃苦尋新歸化洋將困難，今（24）日總算出現曙光！立法院內政委員會初審通過國籍法部分條文修正草案，其中與籃球歸化最為相關的高專歸化，本次修法也放寬了外國高級專業人才申請歸化居留年限，從現行連續3年每年須有183日以上合法居留的事實，縮短為連續2年。

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推動歸化修法多年的立法委員莊瑞雄表示，「與球迷們的承諾做到了！期盼後續能夠順利三讀完成，讓歸化政策制度化最重要的一環能夠完成。」

歸化球員早已是亞洲籃壇趨勢，中華男籃在2013年擁有史上首位「新台灣人」戴維斯歸化後，卻遲遲找不到下一位接棒人選。終於在前年經立委莊瑞雄居中奔走後，讓阿提諾成為第二位男籃新台灣人，但去年阿提諾和中華籃球協會約滿後續約卡關，苦無歸化的老問題再度浮現。

▲台灣尋找歸化洋將關鍵在於修法。（圖／資料照，中華籃協提供）
▲台灣尋找歸化洋將關鍵在於修法。（圖／資料照，中華籃協提供）
歸化洋將最關鍵的是修法

莊瑞雄提及，在完成阿提諾的歸化後，他多次召開會議呼籲體育署及籃協將歸化政策制度化，無論是怎麼找人、如何歸化、由誰出錢等都能有更明確的遊戲規則。然而要各聯盟有意願去設置特殊身分名額，最關鍵還是在於修法，所以他在上屆也率先提出修法，終於能夠今天審查完成，「和球迷們的約定我做到了」。

莊瑞雄表示，這次修法放寬外國高級專業人才申請歸化所需居留年限，從現行連續3年、每年須有183日以上合法居留的事實，放寬為連續2年，或曾在中華民國領域內合法居留連續5年以上，這對於台灣籃壇實在是令人振奮的好消息，只要籃協能夠積極動起來，搭配上體育署的行政支援，未來國家隊不必每幾年就「望洋興嘆」。

▲中華男籃要變強，仍有許多地方需要改革。（圖／資料照，取自FIBA官網）
▲中華男籃要變強，仍有許多地方需要改革。（圖／資料照，取自FIBA官網）
輔導籃協擬訂運動員參與國家隊的參賽協議

莊瑞雄透露，日前他要求體育署積極輔導籃協擬訂運動員參與國家隊的參賽協議，最近籃協也提出了先行版參賽協議，就待後續跟各聯盟還有工會進一步的會商。籃壇還有很多可努力的地方，他過去也陸續協助推動了阿提諾與阿巴西的入籍、與東歐籃球外交、國家隊後勤編制、國手保險、國際賽分級制度等，可以說是無役不與， 未來會繼續為台籃努力，督促相關單位把事做好。

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