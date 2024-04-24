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比大谷還誇張！日漫畫成真　美大學生「左右開投」球速破150公里

▲日本棒球漫畫成真！美國大學球員Jurrangelo Cijntje「左右開投」球速均飆破150公里。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本棒球漫畫成真！美國大學球員Jurrangelo Cijntje「左右開投」球速均飆破150公里。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

比大谷翔平還誇張！大聯盟官網近日介紹了一位美國大學棒球投手Jurrangelo Cijntje，引起網路熱烈討論，原因是他「左右開投」，而且球速都能飆破150公里。巧合的是，這和日本經典漫畫《棒球大聯盟》的情節相符，其中的主角茂野吾郎也能在左、右投之間切換自如。

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Jurrangelo Cijntje是誰？

現年20歲的Jurrangelo Cijntje來自荷蘭海外自治領土，位於加勒比海的島嶼Curacao，堪稱是荷蘭棒球的人才庫，荷蘭經典賽有大半的成員都來自這個島嶼。雖然天生是左撇子，但他從6歲開始就用右手練投，因而練成了左、右手並用的投球技巧。根據大聯盟官方介紹，目前大二的他右手能投到159公里，而左投則是153公里。

事實上，密爾瓦基釀酒人曾在2022年選秀第18輪順位選下Jurrangelo Cijntje，不過他選擇進入密西西比州立大學就讀，首年投出6勝3敗，自責失分率3.80的不俗成績，大二球速更升級的他，也將在今年夏天再度投入大聯盟選秀，有望在大聯盟實現左右開投。

值得一提的是，為了在場上左右投交換自如，Jurrangelo Cijntje擁有有一咖特別的手套，讓他能隨意套進左、右手，且該手套共有6指，兩邊都有網子。

「左右開投」選手有多罕見？

左右開投的投手相當罕見，在大聯盟近150年的歷史中，只出現過約8位這樣型態的投手。而近代較為知名的為Pat Venditte，當時是大聯盟睽違20年以來第1位左右開投的投手，他在大聯盟主要擔任後援投手，總共5年主投72.1局，只有3次中繼成功，留下2勝2敗的成績。


Jurrangelo Cijntje小檔案

  • 國籍：荷蘭
  • 生日：2003年5月31日（20歲）
  • 投打習慣：左右開弓
  • 效力球隊：密西西比州鬥牛犬隊

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