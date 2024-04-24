比大谷還誇張！日漫畫成真　美大學生「左右開投」球速破150公里

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現年20歲的Jurrangelo Cijntje來自荷蘭海外自治領土，位於加勒比海的島嶼Curacao，堪稱是荷蘭棒球的人才庫，荷蘭經典賽有大半的成員都來自這個島嶼。雖然天生是左撇子，但他從6歲開始就用右手練投，因而練成了左、右手並用的投球技巧。根據大聯盟官方介紹，目前大二的他右手能投到159公里，而左投則是153公里。
事實上，密爾瓦基釀酒人曾在2022年選秀第18輪順位選下Jurrangelo Cijntje，不過他選擇進入密西西比州立大學就讀，首年投出6勝3敗，自責失分率3.80的不俗成績，大二球速更升級的他，也將在今年夏天再度投入大聯盟選秀，有望在大聯盟實現左右開投。
值得一提的是，為了在場上左右投交換自如，Jurrangelo Cijntje擁有有一咖特別的手套，讓他能隨意套進左、右手，且該手套共有6指，兩邊都有網子。
「左右開投」選手有多罕見？
左右開投的投手相當罕見，在大聯盟近150年的歷史中，只出現過約8位這樣型態的投手。而近代較為知名的為Pat Venditte，當時是大聯盟睽違20年以來第1位左右開投的投手，他在大聯盟主要擔任後援投手，總共5年主投72.1局，只有3次中繼成功，留下2勝2敗的成績。
Jurrangelo Cijntje小檔案
- 國籍：荷蘭
- 生日：2003年5月31日（20歲）
- 投打習慣：左右開弓
- 效力球隊：密西西比州鬥牛犬隊
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