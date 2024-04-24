特斯拉獲利慘澹股價卻大漲！馬斯克說了什麼？投資人信心從何而來

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根據CNBC等外媒報導，特斯拉於23日盤後公布的第1季財報顯示，營收下降9%至213億美元，為2012年以來最大降幅，不僅低於市場預期，甚至比2020年COVID19疫情導致生產中斷時還慘，主要歸因於自家電動車持續降價影響；調整後淨利下跌55%至11.29億美元，毛利率降至17.4%；每股盈餘僅0.45美元，遜於分析師預估的0.51美元。
觀察營收細項，特斯拉汽車業務營收達173.4億美元，年下滑13%；能源生產和儲存部門、服務及其他營收皆呈年增7至25%。今年前3個月，特斯拉汽車業務營收年減13%至173.8億美元，不久前，特斯拉也才剛公佈Q1汽車交車量年減8.5%。
特斯拉在股東大會上重申了對2024年的悲觀前景，並告訴投資者「銷售成長率可能明顯低於2023年的成長率」。特斯拉股價今年已下跌超過40%，達到2023年1月以來的最低水平，主要原因推測是由於交付疲軟、中國競爭以及公司持續降價等。
然而，儘管特斯拉獲利腰斬，盤後卻飆漲10%，馬斯克究竟說了什麼，燃起投資人對特斯拉的希望？
「新款平價電動車、人形機器人Optimus」消息提振 一掃財報陰霾
馬斯克在電話會議上表示，新款平價電動車將於今年稍晚，或在明年初投產，時程比先前預估的2025年下半年還要更早。特斯拉的目標是「充分利用」現有產能，並在投資新生產線之前實現「比2023年產量增加50%以上」。
另外，馬斯克也透露特斯拉機器人「Optimus」仍在實驗室中，推估今年年底就能在工廠裡執行任務，最快可能在明年年底就能上市。
馬斯克表示，比起汽車公司，特斯拉更應被視為一家AI或機器人公司。過去他就曾說過，機器人銷售在特斯拉業務中的占比，可能會超過汽車製造等其他領域。
馬斯克造夢！自動駕駛、Robotaxi全在特斯拉未來藍圖裡
外媒HeatMap News分析，截至22日交易結束，特斯拉的每股價值約為每股收益的33倍，這與投資者對一間未來將快速成長並擴大獲利能力的軟體公司評價相當。一般來說，與獲利相比，汽車公司的估值往往較低，像是福特汽車的本益比為12倍，通用汽車的本益比則為6倍。
為了強調特斯拉正在大力發展其自動駕駛技術，馬斯克說，如果有人認為特斯拉不會解決自動駕駛的問題，他們就不應該成為公司的投資者。投資者對特斯拉的估值與同業如此不同的原因之一，是由於他們實際上預計該公司將利用AI賺很多錢。特斯拉的自由現金流可能為負20億美元，但其中10億美元用於AI基礎設施的支出，第1季AI訓練計算量甚至增加130%以上。
馬斯克爆料，特斯拉正在跟某汽車大廠洽談，授權駕駛輔助系統「Full Self-Driving」（FSD），並補充說明，該技術最終將實現真正的自動駕駛，雖然FSD目前仍需駕駛員的積極監督，並且不提供完全的自主權，但他仍樂觀認為，特斯拉最終會實現真正的自主化，把自動駕駛汽車比作「將乘客運送到目的地的電梯」，他預測，若沒有FSD功能，消費者未來將不會購買汽車。
此外，特斯拉於簡報中提到公司打造以「Robotaxi」形式自動運營數百萬輛電動車的野心，這是一項類似於線上計程車像是Uber的服務，將成為公司未來的專案，預計於8月提供有關該計劃更具體、詳細的資訊。特斯拉計劃透過其新的汽車生產系統將組裝成本降低50%，專門打造的Robotaxi產品規劃以「革命性」的製程進行生產。
HeatMap News報導表示，投資者相信，只有透過數百萬輛汽車的數據和龐大的AI訓練集群才能實現規模化的自動化，而特斯拉兩者兼具，並將繼續擴大。