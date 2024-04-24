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免飛日本！SOGO百貨攜手迪士尼「達菲熊」　限定景點加送免費周邊

▲遠東SOGO忠孝館，本次母親節與「迪士尼人氣IP達菲熊」合作，趁著母親節檔期打造超甜蜜打卡點，只要拍照打卡即送免費周邊。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲遠東SOGO忠孝館，本次母親節與「迪士尼人氣IP達菲熊」合作，趁著母親節檔期打造超甜蜜打卡點，只要拍照打卡即送免費周邊。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

母親節要來了！遠東SOGO台北店於4月27日至5月12日，一連16天推出限定折扣，不僅有化妝品/香氛/服飾滿5000送400元電子抵用券、指定精品滿20000送2000元電子抵用券外，SOGO忠孝館更首次與香港迪士尼合作，獨家推出「達菲與好友春日友約」打卡點，只要於活動期間到打卡點拍照上傳，即可免費獲得周邊紙扇，消費滿1000元可獲得，香港迪士尼空運來台的與達菲好友主題購物袋。

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遠東SOGO忠孝館，本次母親節與「迪士尼人氣IP達菲熊」合作，趁著母親節檔期打造超甜蜜打卡點，只要在4月23日至5月19日期間於11樓與換上全新春日新裝的達菲與好友們拍照打卡上傳，即可憑SOGO APP獲得「達菲與好友春日友約紙扇」一個；5月2日、5月3日限定，於忠孝館消費累積滿1000元就送專程從香港迪士尼樂園空運來台的達菲與好友主題購物袋；5月4日、5日報名參加「達菲與好友午茶派對」還有機會抽中70公分大尺寸的超萌LinaBell毛公仔。

▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲於11樓與換上全新春日新裝的達菲與好友們拍照打卡上傳，即可憑SOGO APP獲得「達菲與好友春日友約紙扇」一個。（圖／記者鍾怡婷攝）
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▲於忠孝館消費累積滿1000元就送專程從香港迪士尼樂園空運來台的達菲與好友主題購物袋。（圖／記者鍾怡婷攝）

壓軸登場的遠東SOGO母親節大檔，台北店4/27至5/12一連16天端出最殺促銷回饋給消費者，除了SOGO APP母親節800元購物金歡馨送，全館各業種祭出化妝品/香氛/服飾滿5000送400元電子抵用券、指定精品滿20000送2000元電子抵用券、大家電滿10000元送500元電子抵用券。

SOGO忠孝館表示，歷年母親節檔期熱銷排行依序為化妝品、家電3C、男女服裝、黃金珠寶，母親節檔期尚未開跑，就已經有顧客下訂550萬元黃金珠寶，預計在母親節檔期到店結帳，光黃金在第一季銷量就已經成長60％。

▲遠東SOGO台北店母親節端出最殺促銷回饋給消費者。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲遠東SOGO台北店母親節端出最殺促銷回饋給消費者。（圖／記者鍾怡婷攝）
而SOGO忠孝店也預告，下半年將暌違8年針對戶外運動商品樓層改裝，引進新品牌Helly Hansen (H/H) 、National Geographic Apparel國家地理頻道服飾品牌，將在第三季陸續開幕；至於美食街則會進駐客單價約350元的鐵板燒品牌，4月中在B1開幕的日本漢堡排「肉的長谷川」也帶來亮眼成績，每天仍要排隊約20分鐘才能入坐。

雖然近期地震頻傳，不過遠東SOGO強調，百貨日常的SOP就是早晚檢查機電設備、消防、瓦斯，若是營業時段中出現有感地震，樓面主管也會確認立即現場安全狀況，並且透過館內廣播安撫顧客情緒，目前整棟商場在幾波有感地震中都沒有出現損壞，確保顧客在安全環境中享受購物。

▲台北101母親節自即日起至5/12打造浪漫花季旅程，89樓秘境花園觀景台正熱烈展出《蕨‧蘭之美》雲端花藝展。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北101母親節自即日起至5/12打造浪漫花季旅程，89樓秘境花園觀景台正熱烈展出《蕨‧蘭之美》雲端花藝展。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，台北101母親節檔期自即日起至5/12打造浪漫花季旅程，89樓秘境花園觀景台正熱烈展出《蕨‧蘭之美》雲端花藝展，結合嘉義縣政府產地花卉包括洋桔梗、高山百合、文心蘭，以及台灣蘭花與蕨類植物，讓媽媽家人不用出台北，也能在台北101盡情欣賞台灣產地花卉，體驗一個獨特高空觀景旅程。

台北101康乃馨快閃花坊也特別精選粉色與紫色系的康乃馨為主角，設計兩款「繽紛」以及「粉紫」花束，4月30日前預訂可享早鳥價699元，線上預訂可於5/3(五)-5/12(日)期間帶媽媽入館於四樓都會廣場「夢幻香氛花園」中的線下快閃花坊取花，一同歡慶母親節。

▲台北101康乃馨快閃花坊，提早預訂母親節花束只要699元早鳥價。（圖／台北101提供）
▲台北101康乃馨快閃花坊，提早預訂母親節花束只要699元早鳥價。 （圖／台北101提供）

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