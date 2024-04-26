大谷翔平跟YOASOBI成了同門師兄妹？解密美國超大型經紀公司CAA

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Creative Artists Agency（CAA）是什麼公司？
創新藝人經紀公司（英語：Creative Artists Agency）是一家總部位於美國加州洛杉磯市的演藝經紀與體育經紀公司。它被視為在演藝經紀代理領域裡最具影響力和占主導地位的公司。截止2016年3月，共有1800位員工。
客戶包括：「大谷翔平」、「Sandra Bullock珊卓布拉克」、「史嘉蕾·喬韓森 (Scarlett Johansson)」、「Zendaya」、「Lady Gaga」、「Beyoncé」等，旗下藝人或知名人物高達200位，這還不含棒球員等，實在很恐怖。
大谷翔平、YOASOBI都跟CAA簽約
眾所皆知，大谷翔平的確遇到翻譯「小偷」水原一平，他不但竊取高達1600萬美元資金，還利用大谷想要償還賭債，但這也代表CAA的確很有實力，在大谷爆發「被詐騙」事件後，CAA馬上派人接手他的業務，原本經紀人Nez Balelo無法插手大谷薪水等事務，現在CAA派了記帳專家、財務專家、運動行銷專家，還有最強顧問等，要幫大谷「風險管理」。
YOASOBI在台灣、亞洲都爆紅要進軍未來國際市場，尤其是美國，需要CAA大力協助，韓國SM娛樂旗下女團aespa也是透過CAA，在全世界到歡迎，因此CAA可說是擁有強大音樂、綜藝、網紅以及運動等實力。
大谷的合約就是創新
還記得大谷跟道奇隊簽下10年7億美元的大約，CAA在其中扮演不可或缺的角色，大谷經紀人Nez Balelo以及大谷方提議「延遲付款」，不但減輕球隊壓力，每年大谷還可以領到200萬美元，剩下6.8億美元將自2034年至2043年無息支付，大谷也為這項合約，跟自己提前儲蓄。
結果道奇隊利用剩餘的資金，還簽下山本由伸，這位未來日本強投，他跟大谷翔平也互動很好，兩人共同奮鬥，大谷也有伴可以一起奪冠。
CAA棒球部門的靈魂人物-Nez Balelo
大谷翔平經紀人Nez Balelo本身就是喜歡挑戰的經紀人，當他授權可以獨自跟球團討論大谷合約，連CAA總裁Howie Nuchow都很滿意，他們完全信任「Nez」，還讓他做自己，不用傳統的方式談約。
Balelo 幫助運營了CAA 棒球部門，建立了國際棒球部門，並擔任該部門每個人的靈魂導師，自2022年以來，該部門已談了超過18億美元的美國職棒大聯盟(MLB) 合約，比其他經紀公司都多。
台灣也有CAA合作公司
帕菲克國際運動行銷與美國前三大經紀公司CAA去年起簽訂3年的合作合約，潘文輝、鄧愷威都是乾公司簽約球員，潘文輝若沒有意外，很有機會在3年內上大聯盟，CAA看好他的「火球」優勢，希望他可以做到。
隨著大谷翔平、鄧愷威等台灣、日本亞洲選手，選擇CAA成為到美國的跳板，未來將可能有更多球員會挑戰大聯盟舞台。
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