大谷專心當「打者翔平」有多強？打擊數據傲視聯盟　狂寫生涯新高

大谷翔平跟YOASOBI成了同門師兄妹？解密美國超大型經紀公司CAA

▲大谷翔平跟鄧愷威同屬美國大型經紀公司CAA旗下球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平跟鄧愷威同屬美國大型經紀公司CAA旗下球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平跟YOASOBI成了同門師兄妹？日本超人氣音樂組合YOASOBI在2023年因為動漫《我推的孩子》主題曲《Idol》風靡全球，今年1月曾來台舉辦演唱會在開賣前造成網站系統癱瘓，瞬間秒殺一票難求，近日更傳出簽給美國大型事務所Creative Artists Agency（CAA），並簽下經紀合約，將與日籍大聯盟球星大谷翔平以及台灣好手鄧愷威同門，CAA在美國跨足運動、演藝、演唱會等，也是日本球員、藝人前往海外的跳板，《NOWnews今日新聞》也特別分析這間超級大型經紀公司背後的秘密。

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根據日本《Oricon News》報導，YOASOBI於22日宣布與CAA簽約，該公司與日籍大聯盟球星大谷翔平簽約，同時還有日本大咖男星西島秀俊，前田健太、青木宣親等人，連台灣球星鄧愷威，也是CAA出身。

Creative Artists Agency（CAA）是什麼公司？

創新藝人經紀公司（英語：Creative Artists Agency）是一家總部位於美國加州洛杉磯市的演藝經紀與體育經紀公司。它被視為在演藝經紀代理領域裡最具影響力和占主導地位的公司。截止2016年3月，共有1800位員工。

客戶包括：「大谷翔平」、「Sandra Bullock珊卓布拉克」、「史嘉蕾·喬韓森 (Scarlett Johansson)」、「Zendaya」、「Lady Gaga」、「Beyoncé」等，旗下藝人或知名人物高達200位，這還不含棒球員等，實在很恐怖。

Lady Gaga 跟大谷翔平都是同樣的經紀公司。（圖／NOWnews資料照）
Lady Gaga 跟大谷翔平都是同樣的經紀公司。（圖／NOWnews資料照）
大谷翔平、YOASOBI都跟CAA簽約

眾所皆知，大谷翔平的確遇到翻譯「小偷」水原一平，他不但竊取高達1600萬美元資金，還利用大谷想要償還賭債，但這也代表CAA的確很有實力，在大谷爆發「被詐騙」事件後，CAA馬上派人接手他的業務，原本經紀人Nez Balelo無法插手大谷薪水等事務，現在CAA派了記帳專家、財務專家、運動行銷專家，還有最強顧問等，要幫大谷「風險管理」。

YOASOBI在台灣、亞洲都爆紅要進軍未來國際市場，尤其是美國，需要CAA大力協助，韓國SM娛樂旗下女團aespa也是透過CAA，在全世界到歡迎，因此CAA可說是擁有強大音樂、綜藝、網紅以及運動等實力。

▲Ayase、ikura組成的YOASOBI，成為大谷翔平的師兄妹。（圖／Ayase X）
▲Ayase、ikura組成的YOASOBI，成為大谷翔平的師兄妹。（圖／Ayase X）
大谷的合約就是創新

還記得大谷跟道奇隊簽下10年7億美元的大約，CAA在其中扮演不可或缺的角色，大谷經紀人Nez Balelo以及大谷方提議「延遲付款」，不但減輕球隊壓力，每年大谷還可以領到200萬美元，剩下6.8億美元將自2034年至2043年無息支付，大谷也為這項合約，跟自己提前儲蓄。

結果道奇隊利用剩餘的資金，還簽下山本由伸，這位未來日本強投，他跟大谷翔平也互動很好，兩人共同奮鬥，大谷也有伴可以一起奪冠。

CAA棒球部門的靈魂人物-Nez Balelo

大谷翔平經紀人Nez Balelo本身就是喜歡挑戰的經紀人，當他授權可以獨自跟球團討論大谷合約，連CAA總裁Howie Nuchow都很滿意，他們完全信任「Nez」，還讓他做自己，不用傳統的方式談約。

Balelo 幫助運營了CAA 棒球部門，建立了國際棒球部門，並擔任該部門每個人的靈魂導師，自2022年以來，該部門已談了超過18億美元的美國職棒大聯盟(MLB) 合約，比其他經紀公司都多。

Nez Balelo不用過去的老套方式跟球團談約，他了解球員特性，清楚球員的優勢，懂得跟球團談判，他也代表大谷的所有場外活動，包括與New Balance和 Fanatics 等公司的代言，這讓大谷不用靠年薪，也可以輕鬆賺進大把鈔票。

▲Nez Balelo是大谷翔平簽下大合約的關鍵人物。（CAA Sports IG)
▲Nez Balelo是大谷翔平簽下大合約的關鍵人物。（CAA Sports IG)
台灣也有CAA合作公司

帕菲克國際運動行銷與美國前三大經紀公司CAA去年起簽訂3年的合作合約，潘文輝、鄧愷威都是乾公司簽約球員，潘文輝若沒有意外，很有機會在3年內上大聯盟，CAA看好他的「火球」優勢，希望他可以做到。

▲帕菲克國際運動行銷與美國前三大經紀公司「Creative Artists Agency（簡稱 CAA）」簽訂3年的合作合約，潘文輝也是合作球員。（圖／NOWnews資料照）
▲帕菲克國際運動行銷與美國前三大經紀公司「Creative Artists Agency（簡稱 CAA）」簽訂3年的合作合約，潘文輝也是合作球員。（圖／NOWnews資料照）
隨著大谷翔平、鄧愷威等台灣、日本亞洲選手，選擇CAA成為到美國的跳板，未來將可能有更多球員會挑戰大聯盟舞台。




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