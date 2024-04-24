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悅榕集團攜手台鋼燦星 首辦推介會搶攻台灣旅遊市場

▲新加坡悅榕集團攜手台灣總代理台鋼燦星，今日在台中首辦推介會，搶攻台灣旅遊市場。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.24）
▲新加坡悅榕集團攜手台灣總代理台鋼燦星，今日在台中首辦推介會，搶攻台灣旅遊市場。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.24）

記者金武鳯/台中報導

新加坡悅榕集團搶攻台灣市場，今年以濠莊度假酒店（Angsana Ho Tram），以及6月將開業的觀瀾島悅椿度假酒店Angsana Quan Lan 為大亮點，首次來台推廣。今天在台中市舉辦旅行同業推介會，吸引百家旅行社參與。會中，另有六家來自泰國、越南度假村代表，大力推介各度假村特色設施及周邊景點，向台灣旅行社和旅客招手。

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悅榕集團台灣地區總代理台鋼燦星總經理殳蓁蓁表示，自去年2023年5月10日起，燦星旅遊與台灣虎航合作開通了「台北－普吉島」航線。作為悅榕集團台灣地區的總代理，台鋼燦星充分發揮了旗下悅榕集團飯店的品牌優勢，積極推廣普吉島旅遊。

▲悅榕集團攜手台鋼燦星，今日在台中首辦推介會搶攻台灣旅遊市場。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.24)
▲悅榕集團攜手台鋼燦星，今日在台中首辦推介會搶攻台灣旅遊市場。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.24)
殳蓁蓁指出，去年成行率接近九成，今年再度攜手台灣虎航，自2024年5月21日至2025年5月20日，每週將增加至三班直飛普吉島的航班，出發時間為每週二、四、六，共計144班。這個成功的三方合作案例，充分利用了悅榕集團旗下飯店的吸引力，共同拓展普吉島市場。

為吸引台灣旅客前往泰國、越南等國旅行，悅榕集團今年以濠莊度假酒店（Angsana Ho Tram），以及6月將開業的觀瀾島悅椿度假酒店Angsana Quan Lan 做為區域新亮點，首次來台推廣外，悅榕集團旗下還有其他獨具特色的品牌，包括悅椿（Angsana）、悅槤（CASSIA）、悅苑（DHAWA）和悅榕庄（Banyan Tree）。悅椿注重親情團聚體驗，悅槤追求輕鬆自在，悅苑則強調活力與時尚，而悅榕庄則以浪漫私密見稱，各具特色，希望引起台灣旅行社及旅客興趣。

悅榕集團對台灣市場的重視不僅體現在產品推廣上，也體現在加強與旅行同業的合作關係上。此次特地在台灣舉辦的推介活動，旨在增進與台灣旅行社合作，並提高各界對悅榕集團酒店獨特賣點的認知度，進一步鞏固在台灣市場的地位。

作為全球領先的獨立運營酒店集團，悅榕集團一直致力於提供創新設計的旅行體驗，並踐行負責任的旅行承諾。該集團擁有超過70家酒店和度假村，分布於全球20多個國家，旗下的12個品牌積極參與集團的忠誠度計劃「與悅榕」，體現了對客戶忠誠度的重視。


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