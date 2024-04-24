悅榕集團攜手台鋼燦星 首辦推介會搶攻台灣旅遊市場

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殳蓁蓁指出，去年成行率接近九成，今年再度攜手台灣虎航，自2024年5月21日至2025年5月20日，每週將增加至三班直飛普吉島的航班，出發時間為每週二、四、六，共計144班。這個成功的三方合作案例，充分利用了悅榕集團旗下飯店的吸引力，共同拓展普吉島市場。
為吸引台灣旅客前往泰國、越南等國旅行，悅榕集團今年以濠莊度假酒店（Angsana Ho Tram），以及6月將開業的觀瀾島悅椿度假酒店Angsana Quan Lan 做為區域新亮點，首次來台推廣外，悅榕集團旗下還有其他獨具特色的品牌，包括悅椿（Angsana）、悅槤（CASSIA）、悅苑（DHAWA）和悅榕庄（Banyan Tree）。悅椿注重親情團聚體驗，悅槤追求輕鬆自在，悅苑則強調活力與時尚，而悅榕庄則以浪漫私密見稱，各具特色，希望引起台灣旅行社及旅客興趣。
悅榕集團對台灣市場的重視不僅體現在產品推廣上，也體現在加強與旅行同業的合作關係上。此次特地在台灣舉辦的推介活動，旨在增進與台灣旅行社合作，並提高各界對悅榕集團酒店獨特賣點的認知度，進一步鞏固在台灣市場的地位。
作為全球領先的獨立運營酒店集團，悅榕集團一直致力於提供創新設計的旅行體驗，並踐行負責任的旅行承諾。該集團擁有超過70家酒店和度假村，分布於全球20多個國家，旗下的12個品牌積極參與集團的忠誠度計劃「與悅榕」，體現了對客戶忠誠度的重視。