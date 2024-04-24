高雄捷運RK1站聯開案 達麗打造23層住商綜合大樓
高雄市政府捷運局於4月22日辦理「高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線RK1站(西基地)土地開發案」開發建議書綜合評選作業，評選結果由達麗建設事業股份有限公司出線成為本案最優申請人，依據申請提案內容顯示本案預估投資額達27.15億元，開發量體為地下4層，地上23層之住商綜合大樓，未來開發建物將與RK1站西出口共構，預計引入店鋪、住宅、健身中心及公共托嬰中心等設施，打造岡山站前新地標。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局長吳義隆表示，基地緊鄰臺鐵岡山站、捷運RK1站及岡山轉運站，具有三鐵共構的區位優勢，加上RK1站預定於今年6月通車，後續更會透過跨站天橋銜接台鐵岡山車站的後站地區，享有絕佳的交通優勢，也是本案能獲得數家在地建築投資廠商青睞的原因。在中央擘劃南部半導體S廊帶政策構想下，本案為北高雄科技走廊中極具指標性、也是北高第1件捷運聯開案，感謝及肯定各申請人提出各異其趣、富饒創意的優質提案，後續市府將持續以公平、公正、公開及友善招商的立場，為市民大眾把關全市捷運聯合開發案的開發成果。
捷運局補充，RK1站西基地位於台鐵岡山火車站及捷運RK1站西側，基地面積約3,498平方公尺、建蔽率70%、容積率630%。目前持續盤點全市捷運及輕軌沿線具開發潛力基地，除上個月底簽約的O13、Y10二案，以及正在進行審標作業的R20案，刻公告招商案件尚有Y15、O10/Y18衛武營站等2案指標個案。未來將陸續推出岡山RK1(東基地)及O9技擊館站等位居交通節點、具區位優勢的開發基地，相關捷運土地開發招商資訊公開放置於捷運局官網，市府誠摯邀請國內外投資人評估參與高雄聯開案件，攜手推動高雄大眾運輸導向發展。