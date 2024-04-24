Lulu宣布離開台灣！飛往印度洋小島：生命裡壞的當成養分

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然而，在黃子佼的事件越滾越大，越來越多人跳出來指控黃子佼過往惡行時，Lulu也發文表示：「錯就是錯，沒有灰色地帶，本來就應該受到嚴厲譴責。」卻被不少粉絲指責她「現實」、「牆頭草」，就連近日出席品牌活動，在完成記者會後因不受訪、匆忙離開的舉動，造成現場暴動、媒體互相推擠叫囂的混亂場面。
近期又有周刊報導Lulu與網紅「萬秀的洗衣店」負責人張瑞夫曾有想婚念頭，但因為近期黃子佼醜聞事件持續延燒，再加上原本談好的新節目告吹，Lulu心力交瘁下無意經營因而結束戀情。
Lulu昨日在IG寫下：「每天快速又資訊爆炸的生活裡，要好好靜下心來看書的時間實在太少了，為了讓自己安靜下來，我還需要刻意把手機調成飛航才能短暫進入一本書的時空，但現在除了很自然而然地進入『飛航』模式之外，我還可以擁有一個獨立空間慢慢地看一本書、慢慢地思考。」似乎是想告訴大家，自己想進入「飛航模式」，暫時離開台灣及這些紛爭。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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