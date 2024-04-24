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Lulu宣布離開台灣！飛往印度洋小島：生命裡壞的當成養分

▲Lulu近期低調飛往印度洋小島，宣布短暫離開台灣，並表示「可以把生命裡好的跟壞的都當成養分」。（圖／翻攝自Lulu IG）
▲Lulu近期低調飛往印度洋小島，宣布短暫離開台灣，並表示「可以把生命裡好的跟壞的都當成養分」。（圖／翻攝自Lulu IG）

記者張一笙／綜合報導

今（24）日是Lulu黃路梓茵33歲生日，昨日她在IG上發文表示自己要暫時離開台灣，前往印度洋的小島，並且「進入飛航模式」，並表示：「可以把生命裡好的跟壞的都當成養分。」不少粉絲都在猜測Lulu是想逃離近期在演藝圈的紛紛擾擾，在底下留言祝福她，幫她加油打氣。

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▲Lulu在生日當天，決定前往位於印度洋的模里西斯共和國度假。（圖／翻攝自Lulu IG）
▲Lulu在生日當天，決定前往位於印度洋的模里西斯共和國度假。（圖／翻攝自Lulu IG）
Lulu因為師父黃子佼深陷MeToo風波，不僅涉嫌性騷擾、持有未成年不雅影片，還涉嫌性侵，讓不少粉絲也要求Lulu公開發聲，要求她表態立場。Lulu顧及師徒之情，在事件初期發文表示：「過去的佼哥我不認識，我沒資格說半句話，但從我進圈子之後所認識的佼哥，就是一個努力生活且無私提攜後輩的人。」

▲Lulu日前才發聲譴責黃子佼，今現身活動不發一語，還造成現場媒體與工作人員的衝突，全程長達5分多鐘，相當混亂。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Lulu日前出席品牌活動，記者會後對黃子佼不發一語，造成現場媒體與工作人員的衝突。（圖／記者吳翊緁攝）
然而，在黃子佼的事件越滾越大，越來越多人跳出來指控黃子佼過往惡行時，Lulu也發文表示：「錯就是錯，沒有灰色地帶，本來就應該受到嚴厲譴責。」卻被不少粉絲指責她「現實」、「牆頭草」，就連近日出席品牌活動，在完成記者會後因不受訪、匆忙離開的舉動，造成現場暴動、媒體互相推擠叫囂的混亂場面。

▲Lulu評論黃子佼事件「本該受到嚴厲譴責」。（圖／翻攝Lulu臉書）
▲Lulu評論黃子佼事件「本該受到嚴厲譴責」。（圖／翻攝Lulu臉書）
近期又有周刊報導Lulu與網紅「萬秀的洗衣店」負責人張瑞夫曾有想婚念頭，但因為近期黃子佼醜聞事件持續延燒，再加上原本談好的新節目告吹，Lulu心力交瘁下無意經營因而結束戀情。

▲Lulu突曬截圖罕見動怒「這種真的非常低劣」。（圖／Lulu IG）
▲Lulu低調飛離台灣，前往印度洋小島獨自過生日。（圖／翻攝自Lulu IG）
Lulu昨日在IG寫下：「每天快速又資訊爆炸的生活裡，要好好靜下心來看書的時間實在太少了，為了讓自己安靜下來，我還需要刻意把手機調成飛航才能短暫進入一本書的時空，但現在除了很自然而然地進入『飛航』模式之外，我還可以擁有一個獨立空間慢慢地看一本書、慢慢地思考。」似乎是想告訴大家，自己想進入「飛航模式」，暫時離開台灣及這些紛爭。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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