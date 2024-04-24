母親節餐廳難訂！新光三越APP「訂位神招」：橘色涮涮屋也輕鬆搶

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同時，新光三越APP首創「最懂娘禮物顧問」功能，運用超過370萬會員消費喜好與2024春夏商品趨勢智慧助攻，教你挑選最貼近媽媽心坎的好物，只要30秒輕鬆解決每年最難解的挑禮物環節。新光三越也透過大數據，歸納出今年母親節送禮五大趨勢：
1、時尚精品配件：珍珠、黃金價屢創新高，時尚配件趨勢運用多材質混搭，成功擄獲媽媽的心
2、抗高溫美妝保養：母親節後炎熱夏季到來，包括防曬、抗高溫的彩妝品都是一大好選擇
3、去家務新三寶：幫媽媽省時又省力，推薦實用家電，包括廚餘機、瞬熱飲水器與洗碗機，輕量化、免內嵌安裝等特別受到歡迎
4、提升居家氛圍感好物：在家也要把氛圍拉滿，包括銷售成長4成的咖啡機、按摩椅都是母親節送禮夯品。
5、運動裝備：每日運動必備的慢跑鞋、運動服飾、運動手錶，主打實用性的母親節送禮選擇。
新光三越母親節檔期自4月25日至5月12日開跑，今年回饋包括會員獨享首七日全館單筆滿仟贈仟點、名品／珠寶／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿萬送4,000點skm points，首四日聯名卡滿3,000加贈2,000點、指定銀行滿10,000加贈4,000點，以及skm pay首七日綁定聯名卡滿12,000贈2,000點、全檔期指定業種加碼贈、11大銀行滿額禮等。
此外，台北101母親節檔期自即日起至5/12打造浪漫花季旅程，89樓秘境花園觀景台正熱烈展出《蕨‧蘭之美》雲端花藝展，結合嘉義縣政府產地花卉包括洋桔梗、高山百合、文心蘭，以及台灣蘭花與蕨類植物，讓媽媽家人不用出台北，也能在台北101盡情欣賞台灣產地花卉，體驗一個獨特高空觀景旅程。
台北101康乃馨快閃花坊也特別精選粉色與紫色系的康乃馨為主角，設計兩款「繽紛」以及「粉紫」花束，4月30日前預訂可享早鳥價699元，線上預訂可於5/3(五)-5/12(日)期間帶媽媽入館於四樓都會廣場「夢幻香氛花園」中的線下快閃花坊取花，一同歡慶母親節。