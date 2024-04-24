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母親節餐廳難訂！新光三越APP「訂位神招」：橘色涮涮屋也輕鬆搶

▲母親節熱門餐廳搶不到？新光三越今年APP推出隱藏功能，會員扣點即可優先訂位，集結40家餐廳，共2000個席次，連米其林餐廳也能輕鬆預定。（圖／新光三越提供）
▲母親節熱門餐廳搶不到？新光三越今年APP推出隱藏功能，會員扣點即可優先訂位，集結40家餐廳，共2000個席次，連米其林餐廳也能輕鬆預定。（圖／新光三越提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

母親節熱門餐廳搶不到？新光三越今年APP推出隱藏功能，會員扣點即可優先訂位，共有40家餐廳、2000個預定席次，包括夜上海、教父牛排、名人坊、橘色涮涮屋通通輕鬆訂到，APP還集結了歷年母親節銷售數據，首創「最懂娘禮物顧問」，運用超過370萬會員消費喜好與2024春夏商品趨勢智慧助攻，幫你一起挑母親節禮物！台北101百貨母親節檔期，則是打造浪漫花季旅程，89樓觀景台展出《蕨‧蘭之美》雲端花藝展，母親節別忘帶媽媽到全台最高賞花點拍照打卡。

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母親節餐廳不怕訂不到了！新光三越限時推出訂位神招，只要打開「APP美食地圖」扣skm points 點數2,000點起，超過40家餐廳、2,000個席次，包括夜上海、教父牛排、名人坊、橘色涮涮屋等米其林星級料理級餐廳，都能優先搶訂5月11日、12日 4人/6人/8人等預定席。其中話題餐飲品牌米其林餐廳名人坊、黑武士特色老火鍋、時時香、1010湘、老乾杯KANPAI CLASSIC等使用APP訂位功能更加贈特色餐點。

▲信義新天地A9黑武士特色老火鍋，扣點訂位加贈滷味拼盤乙份。（圖／ 新光三越提供）
▲信義新天地A9黑武士特色老火鍋，扣點訂位加贈滷味拼盤乙份。（圖／ 新光三越提供）
同時，新光三越APP首創「最懂娘禮物顧問」功能，運用超過370萬會員消費喜好與2024春夏商品趨勢智慧助攻，教你挑選最貼近媽媽心坎的好物，只要30秒輕鬆解決每年最難解的挑禮物環節。新光三越也透過大數據，歸納出今年母親節送禮五大趨勢：

1、時尚精品配件：珍珠、黃金價屢創新高，時尚配件趨勢運用多材質混搭，成功擄獲媽媽的心
2、抗高溫美妝保養：母親節後炎熱夏季到來，包括防曬、抗高溫的彩妝品都是一大好選擇
3、去家務新三寶：幫媽媽省時又省力，推薦實用家電，包括廚餘機、瞬熱飲水器與洗碗機，輕量化、免內嵌安裝等特別受到歡迎
4、提升居家氛圍感好物：在家也要把氛圍拉滿，包括銷售成長4成的咖啡機、按摩椅都是母親節送禮夯品。
5、運動裝備：每日運動必備的慢跑鞋、運動服飾、運動手錶，主打實用性的母親節送禮選擇。

新光三越母親節檔期自4月25日至5月12日開跑，今年回饋包括會員獨享首七日全館單筆滿仟贈仟點、名品／珠寶／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿萬送4,000點skm points，首四日聯名卡滿3,000加贈2,000點、指定銀行滿10,000加贈4,000點，以及skm pay首七日綁定聯名卡滿12,000贈2,000點、全檔期指定業種加碼贈、11大銀行滿額禮等。

▲新光三越化身應援神隊友，4/25至5/12共18天母親節檔期推出百貨最強購物回饋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲新光三越化身應援神隊友，4/25至5/12共18天母親節檔期推出百貨最強購物回饋。（圖／記者鍾怡婷攝）
此外，台北101母親節檔期自即日起至5/12打造浪漫花季旅程，89樓秘境花園觀景台正熱烈展出《蕨‧蘭之美》雲端花藝展，結合嘉義縣政府產地花卉包括洋桔梗、高山百合、文心蘭，以及台灣蘭花與蕨類植物，讓媽媽家人不用出台北，也能在台北101盡情欣賞台灣產地花卉，體驗一個獨特高空觀景旅程。

台北101康乃馨快閃花坊也特別精選粉色與紫色系的康乃馨為主角，設計兩款「繽紛」以及「粉紫」花束，4月30日前預訂可享早鳥價699元，線上預訂可於5/3(五)-5/12(日)期間帶媽媽入館於四樓都會廣場「夢幻香氛花園」中的線下快閃花坊取花，一同歡慶母親節。

▲台北101母親節自即日起至5/12打造浪漫花季旅程，89樓秘境花園觀景台正熱烈展出《蕨‧蘭之美》雲端花藝展。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北101母親節自即日起至5/12打造浪漫花季旅程，89樓秘境花園觀景台正熱烈展出《蕨‧蘭之美》雲端花藝展。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北101康乃馨快閃花坊，提早預訂母親節花束只要699元早鳥價。（圖／台北101提供）
▲台北101康乃馨快閃花坊，提早預訂母親節花束只要699元早鳥價。 （圖／台北101提供）

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