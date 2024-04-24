台股重返2萬點吐悶氣　AI與半導體衝！助攻3台股ETF完成填息

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新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳峯表示，4月美台兩地股市雙跌，主要跟科技股表現有關，尤其上周台積電最新法說無驚喜表現，並下修全球晶圓代工成長預期，亦無上調今年資本支出，讓市場嚇出冷汗，所幸持續看好AI長線需求，預料未來AI性能不斷躍進下，帶動背後運算需求將大幅成長，而支持高速運算的半導體類股，相關台灣供應鏈個股營運前景仍有看頭，適逢現階段半導體股普遍回檔，估值修正後有助於中長期投資吸引力，趁目前半導體ETF股價拉回，投資人可以考慮重新進場佈局。
根據CMoney統計，4月計有10檔台股ETF將陸續除息，繼上周台新永續高息中小ETF（00936）率先於4月17日除息當日完成填息外，隨24日台股大漲532.46點，也助攻新光臺灣半導體30（00904）、復華台灣科技優息（00929）以及永豐台灣ESG（00888）等完成本月填息紀錄。
法人表示，4月台股表現上沖下洗，能夠率先填息的台股ETF，成份股都以中小型股或科技股為主，表示股性活潑，股價波動大，也相當適合積極型投資人分批低接或選擇作為定期定額的投資標的。
詹佳峯也強調，未來AI趨勢持續看好，半導體股價雖短期受市場逆風，但中長線半導體前景仍不看淡，採半導體ETF逢低布局半導體產業，可以優先掌握股價遭錯殺的強勢主流股，提早部署才有機會掌握到下半年甚至明年景氣回升後的有基之彈。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。