癌症來了「7大前兆」！身體狂發求救信號　醫曝臨床案例：太遲了

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「你怎知道，你的癌症來了？醫師點名罹癌「7大前兆」
1.一直感到疲倦
一般情況下，疲勞只要好好休息很快就能調整回來，但要小心嚴重且長期反覆的疲倦。超過6個月難以恢復的慢性疲勞，被稱為「慢性疲勞症候群」，研究人員發現，這與多種體內壓力來源，包括血清功能系統、細胞因子和發炎反應，以及代謝功能調整、粒線體功能障礙，甚至遺傳變化都有關。這些機制使人體免疫力受到長期破壞，讓潛藏體內的癌細胞得以快速生長，尤其是消化系統的癌症腫瘤，與慢性疲勞、便秘關係更加密切。
2.一直腹脹
女性持續腹脹，可能是卵巢癌的前兆，若一直出現腹部壓迫感、下腹或骨盆疼痛、腸胃不適、進食困難或容易有飽足感，且維持數週未緩解，都有可能是卵巢癌的徵兆。被稱為「婦女的沉默殺手」的卵巢癌，即因早期症狀通常不明顯，以持久、不會輕易消失的腹脹感居多，卻很容易被忽視。
3.一直腹痛
常常爆發腹痛，而且在夜間、平躺時疼痛加劇，又常常模糊不清「摸不到肚子哪裡痛」，甚至最後坐著才能入睡，這些找不出疼痛部位的長期腹痛，往往要小心是胰臟癌前兆，這也是為何胰臟癌一發現往往已晚期的原因。
4.一直火燒心
火燒心又稱胃食道逆流，長時間如此，若又合併有腹痛、胃有大潰瘍，在服用止痛、制酸藥物後仍無法緩解，吃飯後還會出現飽脹、疼痛加劇等持續性消化不良之現象，可能是食道、咽喉、胃部等發生癌症的前兆，不可不慎。
5.一直有血便
便血常與痔瘡混淆，很多痔瘡患者看到衛生紙上的血跡，都以為是長年隱疾，而忽略可能是大腸癌的警訊。若血便還不檢查，等到冒出糞便變細、一直解不乾淨、排便次數增加，甚至有人還引起便秘等警訊，「已經是大腸癌晚期表現了。」提醒民眾要定期做大腸鏡檢查，以早期發現大腸息肉或大腸直腸腫瘤是否出現惡變。
6.一直有血尿
當發現尿液有血跡，但身體無其他明顯不適時，大多數人會誤以為只是火氣大，這情況恐是膀胱癌的警示訊號。在膀胱腫瘤中，惡性的膀胱癌佔多數，而無論是良性或惡性腫瘤，都可能導致無痛性血尿，即肉眼可見的血混雜於尿液中。由於缺乏疼痛或其他不適症狀，患者通常不會重視，因而延誤及時的醫療診斷和治療。
7.一直咳嗽
咳嗽很普遍，但若持續且難以治癒就要格外注意，以下咳嗽可能預示有肺癌風險：
- 持續性的乾咳，感覺刺激性強且難以緩解。
- 咳出帶血的痰或痰中有血絲，這種情況出現的間斷不定。
- 咳嗽時伴隨胸部悶痛或呼吸急促。
- 咳嗽時排出大量泡沫狀痰液。
- 咳嗽並伴有不明原因的低燒或輕微發熱。