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難忍台積電高工時、壓力大！美國員工「樂於離職」轉投英特爾

▲台積電日本熊本廠與台積電在美國亞利桑那州的設廠進度形成鮮明對比。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電日本熊本廠與台積電在美國亞利桑那州的設廠進度形成鮮明對比。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

台積電宣布獲得美國政府補助，也拍板美國亞利桑那州設立第三座晶圓廠，但科技媒體《Rest of World》一篇以〈台積電在美國沙漠慘敗〉為標題的長文報導，點出這家被譽為「護國神山」的公司在美國面臨的困境，除了美國員工到台灣受訓的文化衝擊以外，美國廠內的公司制度、厚此薄彼的態度與職場文化竟讓當地員工產生「樂於離職」的趨勢。

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報導提到，美國廠從設立開始就遭逢不少挑戰，例如自2022年底開始，台積電的員工陸續遷至亞利桑那州鳳凰城北部的沙漠，團隊成員包含美國人和數百名台灣員工，但一直到2023年，台積電又稱美國亞利桑那州廠首期將延遲至2025年量產，台積電將其歸咎於技術勞力短缺，當地建築業公會（AZBTC）就質疑台積電是否以此為藉口從台灣引進廉價勞動力。 

前往當地打算長期居住和生活的台灣工程師也同樣經歷文化衝擊，相較起有著四通八達的交通網路、隨處可見的全天候超商，在亞利桑那州的沙漠裡如果沒有汽車幾乎寸步難行，就連東亞面孔都相當罕見，許多計劃在當地生下美國公民的年輕家庭則搬進所謂的「台積電村」，當地學校更引入了中文教材和圖示。

然而工作環境和職場文化的差異並不是一到美國就徹底消失，有美國工程師告訴《Rest of World》，這些從台灣來的管理階層經理們普遍有著厚此薄彼的情況，往往信任台灣員工承擔重要任務​，使美國員工缺乏實務經驗；另一個更讓美國員工惱火，但台灣員工早已習慣的工作模式是「週報」，這些台積電員工被要求每週做好簡報、儲存成PowerPoint格式或印成紙本以向高階主管匯報，但美國人對於這個一週一次的例行報告感到不耐煩，一位前員工還開玩笑表示，自己在台積電學到的最大技能就是製作 PowerPoint 投影片。

該篇報導取得5名來自美國的前台積電員工說法，稱台積電的企業文化就是「保全面子」，員工會為了讓團隊、部門或公司看起來顏面有光，而犧牲工作效率和員工福祉，他們對台灣同事無緣無故在辦公室熬夜感到不耐，「他們這麼做只是為了作秀」，明知這些工程師會精心挑選或偽造客戶資料，或是操作數據以達到期盼標準。

報導也提到，許多難以忍受這種高工時、壓力大、截止日期不切實際和其他「亞洲文化」的美國員工向職場評論網站「Glassdoor」進行投訴，目前台積電在該網站只獲得3.2 顆星的評價，相較之下美國晶片製造商如英特爾、德州儀器的評價則有 4.1顆星。

前台積電經理透露，在「Glassdoor」的評價讓台積電更難聘用有經驗的美國人才，另一位前員工則表示，他說服了六位工程師朋友拒絕了台積電的聘請，這種「樂於離職」的心態更在美國工程師之間擴散，他們彼此慶祝朋友離開這家「接近獨裁」的公司，還稱「台積電是全球最糟糕的工作場所」。

這些美國工程師離開台積電後，開始朝其他公司尋覓就業機會，甚至出現「去台積電工作是加入英特爾的墊腳石」的說法，一位曾在英特爾和台積電工作的工程師就表示，就連台灣同事也向他詢問英特爾的職缺，希望轉職到英特爾後能夠更好地平衡工作和個人生活。 

▲美國亞利桑那州的英特爾廠區日前發生死傷命案。圖為位於亞利桑那州錢德勒的英特爾製造工廠的入口。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國亞利桑那州的英特爾廠區。（圖／美聯社／達志影像）
文章最後特別提到，選擇前往美國打拼的台灣工程師們在熊本廠正式啟用前一週，曾聚在一起開會討論，有人抱怨台積電管理階層對美國員工「過於寬容」，減少美國員工工作量之餘，還讓擁有高薪的他們提早下班，另一人開玩笑稱公司過於寵愛美國員工，直言如果當地人還沒準備好，那現在正是他們取得綠卡的好時機，也有人對美國員工的沮喪深感認同，但他認為正是這些致力於工作的企業文化才讓台積電成為世界第一。

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