難忍台積電高工時、壓力大！美國員工「樂於離職」轉投英特爾

我是廣告 請繼續往下閱讀
前往當地打算長期居住和生活的台灣工程師也同樣經歷文化衝擊，相較起有著四通八達的交通網路、隨處可見的全天候超商，在亞利桑那州的沙漠裡如果沒有汽車幾乎寸步難行，就連東亞面孔都相當罕見，許多計劃在當地生下美國公民的年輕家庭則搬進所謂的「台積電村」，當地學校更引入了中文教材和圖示。
然而工作環境和職場文化的差異並不是一到美國就徹底消失，有美國工程師告訴《Rest of World》，這些從台灣來的管理階層經理們普遍有著厚此薄彼的情況，往往信任台灣員工承擔重要任務，使美國員工缺乏實務經驗；另一個更讓美國員工惱火，但台灣員工早已習慣的工作模式是「週報」，這些台積電員工被要求每週做好簡報、儲存成PowerPoint格式或印成紙本以向高階主管匯報，但美國人對於這個一週一次的例行報告感到不耐煩，一位前員工還開玩笑表示，自己在台積電學到的最大技能就是製作 PowerPoint 投影片。
該篇報導取得5名來自美國的前台積電員工說法，稱台積電的企業文化就是「保全面子」，員工會為了讓團隊、部門或公司看起來顏面有光，而犧牲工作效率和員工福祉，他們對台灣同事無緣無故在辦公室熬夜感到不耐，「他們這麼做只是為了作秀」，明知這些工程師會精心挑選或偽造客戶資料，或是操作數據以達到期盼標準。
報導也提到，許多難以忍受這種高工時、壓力大、截止日期不切實際和其他「亞洲文化」的美國員工向職場評論網站「Glassdoor」進行投訴，目前台積電在該網站只獲得3.2 顆星的評價，相較之下美國晶片製造商如英特爾、德州儀器的評價則有 4.1顆星。
前台積電經理透露，在「Glassdoor」的評價讓台積電更難聘用有經驗的美國人才，另一位前員工則表示，他說服了六位工程師朋友拒絕了台積電的聘請，這種「樂於離職」的心態更在美國工程師之間擴散，他們彼此慶祝朋友離開這家「接近獨裁」的公司，還稱「台積電是全球最糟糕的工作場所」。
這些美國工程師離開台積電後，開始朝其他公司尋覓就業機會，甚至出現「去台積電工作是加入英特爾的墊腳石」的說法，一位曾在英特爾和台積電工作的工程師就表示，就連台灣同事也向他詢問英特爾的職缺，希望轉職到英特爾後能夠更好地平衡工作和個人生活。
文章最後特別提到，選擇前往美國打拼的台灣工程師們在熊本廠正式啟用前一週，曾聚在一起開會討論，有人抱怨台積電管理階層對美國員工「過於寬容」，減少美國員工工作量之餘，還讓擁有高薪的他們提早下班，另一人開玩笑稱公司過於寵愛美國員工，直言如果當地人還沒準備好，那現在正是他們取得綠卡的好時機，也有人對美國員工的沮喪深感認同，但他認為正是這些致力於工作的企業文化才讓台積電成為世界第一。