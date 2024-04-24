傳黃子佼1億換孟耿如3年不離婚！作家估算月薪273萬 粉絲全傻眼
黃子佼MeToo事件持續延燒，涉嫌性騷擾、持有未成年不雅影片，形象一落千丈。近期，有周刊指出黃子佼提出給太太孟耿如1億安家費，要求孟耿如3年內不離婚，對此作家「凱薩琳・孔」估算，如果孟耿如同意這項提議，每天將進帳9萬1324元，就算什麼都不做，都有錢揮霍，言論一出，讓不少粉絲十分傻眼。
記者張一笙/綜合報導
作家凱薩琳孔在粉專發文表示，她看到謠傳中「黃子佼用1億元安家費，換孟耿如3年不離婚」，就聯想到「我現在可以給你1000萬，但是你要馬上吃屎」是一樣的。但轉念一想，用1億換3年不離婚，何嘗不是一門好生意？
凱薩琳孔計算，3年一共1095天，就算孟耿如每天什麼都不做，還有9萬1324元可以揮霍，月薪高達273萬元，這樣的薪水應該可以跟科技業長官平起平坐。
貼文曝光後不少粉絲留言表示：「不離婚，可以分居啊！」、「用3年賺1億我覺得可以，而且只說不離婚，沒說小孩必須跟他一起住呀！」、「驚人的價值觀。」、「靠自己賺又取得身心的自由不是更好嗎？」、「結論…好可怕！」
※【NOWnews 今日新聞
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