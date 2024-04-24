國旅「每晚才675元起」承億6飯店限量開搶 台中Moxy雙人房2500元
承億文旅住房優惠又來了！旗下6間飯店此次推出3天2夜限量住宿優惠，限定即日起～4月26日23:59為止，下訂雙人入住兩個晚上，又或者訂兩個房間都享有優惠，共計2700元起，若以雙人入住來算，等於每人每晚只要675元。另外，新竹豐邑喜來登慶祝「14週年慶」，聯手豐邑旗下姊妹飯店，包含台中豐邑Moxy酒店、豐邑逢甲商旅推出優惠，只要於官網購買「豐邑集團聯合住宿券」，每張2500元，平日可入住台中Moxy酒店或逢甲商旅住宿一晚，也是相當實惠的價格，想划算玩國旅趁現在。
記者葉盛耀/綜合報導
承億文旅此次旗下6間飯店共同推出「再來一晚3天2夜」限量優惠，即日起至4月26日23:59開放預訂優惠，入住日期為即日起至6月28日期間的平日或旺日（平假日各館定義不同，需查詢官網）。6間飯店連著兩晚的房價分別為「淡水吹風」 水鳥標準雙人房2700元、「台中鳥日子」 白文鳥標準雙人房2700元、「花蓮山知道」台灣白標準雙人房2700元起、「桃城茶樣子」穀雨標準雙人房4900元起、「墾丁雅客小半島」 紫斑蝶雅緻雙床房4900元起、「潭日月」 樂山標準雙人房7000元起。
提醒該優惠可選擇續住2晚或當晚住2間，若續住2晚，第二天僅提供簡易清潔客房。且本專案入住時需一次付清兩晚或兩間房費，因故取消第二晚住宿晚或第二間住宿，優惠將不適用。另外，需透過官網訂房，當晚住2間需使用電話訂房。
至於同集團的高雄承億酒店，則推出【孩子的多重宇宙】親子住房專案，即日起至8/31預訂專案入住，將由承億酒店宇宙領航員陪伴孩子們，穿梭於承億酒店中闖關，其中包含擔任小小麵包師、書店小店長及總圖繪本中心尋寶趣、兒童攀岩體驗，還可以將闖關精美小禮物帶回家。專案可入住承億酒店經典親子房，每晚7,999起。
另有【我和我的五星媽媽】母親節住房專案，只要在5月31前入住此專案，即贈26F日全食自助餐廳早餐二客、25F飛裊柒茶精緻雙人下午茶一組，另可加購22F 𝐒𝐖𝐈𝐒𝐒𝐏𝐀 五月感恩母親限定SPA課程，專案每晚6,380元起。
另外，新竹豐邑喜來登慶祝「14週年慶」，新竹豐邑喜來登大飯店聯手豐邑旗下姊妹飯店，包含台中豐邑Moxy酒店、豐邑逢甲商旅，即日起至4月30日推出優惠。由豐邑旗下姊妹飯店共同推出每張2,500元的「豐邑集團聯合住宿券」，於活動官網（按此）購買，可用於5月2日至10月31日期間，平日可憑一張住宿券可入住台中Moxy酒店或逢甲商旅住宿一晚，兩張能入住新竹豐邑喜來登。若是週五、週六則入住「逢甲商旅」或「台中Moxy」加價300～1,000元；若是週六入住「新竹喜來登」需加價1,500元。