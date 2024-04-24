證實美軍駐台為「公開秘密」　美國會報告：去年41名軍事人員駐台

我是廣告 請繼續往下閱讀
《台灣防衛議題》報告內容涵蓋我國安全情勢、美國對台灣的國防支持、美國的策略與政策、美台防務合作、並對美軍在台灣的存在與戰略政策、武器撥交、軍事對話、訓練等領域安全合作進行介紹，其中提到在美國對台政策當中，提及「維持台海和平、穩定為優先原則」。
同時，這份報告的美國對台政策內容也統整了近兩屆美國國會協助強化台灣防務的具體立法措施，包括通過「總統撥款權」（FDA）令華府得以從現有美軍庫存向台灣撥付價值19億美元的軍備，以及向台灣和印太盟邦提供20億美元「對外軍事融資」（FMF）等措施。
而針對美軍在台灣的情報，報告稱自從1979年華府和北京建交後，就沒有在台灣維持常駐人員，但也提到「少數美軍人員以顧問身分在台灣執行作業，是一個『公開的秘密』」，同時引述五角大廈「國防人力數據中心」（Defense Manpower Data Center）最新一季報告，指出2023年派駐台灣的美國軍事人員共有41名。
不過這份引述五角大廈的報告當中也明確表示，該內容「僅涵蓋被分派任務人員的非機密數據」，且不包括「所有涉及臨時任務，或支援應急行動而部署的人員」，而五角大廈對於美台防衛關係之中的「特定行動、接觸或是培訓」向來亦不予評論。
報告當中也對於「美國對台戰略模糊」相關政策進行介紹，提到美台雙方維持非官方的防衛關係，並稱美台防務合作在過去數十年來對「遏阻中華人民共和國軍事侵略有重大貢獻」；內容也同樣提到支持改採「戰略清晰」與支持「維持戰略模糊」雙方人士的立場與分析，前場主張揚棄戰略模糊立場，提供台灣正式防衛承諾，後者則強調戰略模糊能使中國採取克制態度。