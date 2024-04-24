花蓮震災專案「愛心善款逾13億」 捐款明年5月可為所得稅扣除額
花蓮0403釀成嚴重傷亡，賑災專案募款至今（24）日下午4時，共計13億1788萬5425元，總捐贈筆數17萬6032筆。賑災基金會表示，募款將持續至5月3日止，同時提醒民眾、企業捐贈於報稅時得作為所得稅扣除額，不過今年5月申報所得稅時，尚不能將此次捐贈花蓮震災金額列為扣除額，須至明年5月申報今年所得稅時才能扣除。
記者林莞茜／綜合報導
根據統計，截至今日下午4時，共募得善款13億1788萬5425元，總捐贈筆數為17萬6032筆。包括臺灣土地銀行11億1272萬8445元、挖貝集資平台專案5731萬8400元、LINE Pay愛心捐款1億1822萬6000元；四大超商（4/22 上午7時更新）2961萬2580元。
賑災基金會提醒，民眾、企業捐贈於報稅時得作為所得稅扣除額，應注意捐款申報時間，今年5月申報所得稅時，還不能將此次捐贈花蓮震災金額列為扣除額，必須等到明年5月申報今年所得稅時才能扣除。
賑災基金會強調，0403花蓮震災募款專案所募得善款，將依衛生福利部核准之用途，協助本次受災地區及災民災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建四大項目，專款專用，以專案方式辦理，確實將每一分善款用於災區與災民。民眾如有災損情形，得與戶籍縣市社會相關局處洽詢，後續待各縣市政府盤點完畢提出申請後，基金會將迅行核發賑助。