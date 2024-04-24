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《淚之女王》金智媛素顏曝光！竟撞臉池昌旭　驚呆粉絲：真的超像

▲韓劇女神金智媛素顏照被粉絲翻出，竟遭網友點評：「撞臉池昌旭！」（圖／IG geewonii）
▲韓劇女神金智媛素顏照被粉絲翻出，竟遭網友點評：「撞臉池昌旭！」（圖／IG geewonii）

記者施以慧／綜合報導

南韓女星金智媛，日前才因出演《淚之女王》的傲嬌接班人一炮而紅，精湛演技收穫一大票粉絲，不過其實金智媛原先就已經是韓劇大咖女星。曾出演過《繼承者們》，飾演財閥千金劉瑞秋；在《太陽的後裔》中，演出外冷內熱的軍醫尹明珠；還在《三流之路》裡飾演俏皮可愛的崔愛羅，詮釋各種不同的角色，為自己的影劇之路打下驚人的基礎。近期就有粉絲挖出過去金智媛素顏的照片，讓網友嗨翻，笑稱「長得很像男神池昌旭」。

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▲粉絲挖出過去金智媛素顏的照片，讓網友嗨翻，笑稱「長得很像男神池昌旭」。（圖／翻攝自X平台）
池昌旭和金智媛戴上黑框眼鏡，一致的笑容，讓粉絲驚呆：「兩人是兄妹嗎？」素顏的金智媛與在《淚之女王》中冷血高傲的形象，產生鮮明對比，反而多了一種鄰家的清新感，讓粉絲又再一次愛上這位百變的女神！

▲金智媛曾和池昌旭一同出演《都會男女的愛情法》，劇中虐戀看哭粉絲。（圖／翻攝NAVER）
▲金智媛曾和池昌旭一同出演《都會男女的愛情法》，劇中虐戀看哭粉絲。（圖／翻攝NAVER）
其實池昌旭和金智媛也曾合作演出《都會男女的愛情法》，兩人在劇中不停地錯過，超級虐戀也看得粉絲一把鼻涕一把眼淚，並敲碗兩人趕緊修成正果，在當時也獲得了不錯的收視佳績。

近日金智媛話題不斷，主演的《淚之女王》已經登上tvN收視率排行第一的熱門韓劇，4月28日將在Netflix播出精采大結局，粉絲可得調好鬧鐘，準時收看完結篇！ 

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