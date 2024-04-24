孔劉、宋慧喬「夢幻搭檔」！傳加盟超強金牌編劇新作：陣容超豪華
孔劉今（24）日被爆將與宋慧喬2人共同主演由南韓金牌編劇盧熙京所寫的新作品。過去，盧熙京曾打造出《我們的藍調時光》、《Live》、《世上最美麗的離別》、《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》等經典作品，不同以往的獨特療癒風格，讓不少粉絲們都十分喜愛。消息一出，劇迷及粉絲們都驚嘆：「陣容超豪華！」
記者張一笙／綜合報導
根據報導指出，孔劉接到盧熙京編劇的演出提案，目前團隊正與製作單位討論中，劇情主要是講述在電視圈工作的真實職場現代劇。透過盧熙京編劇刻畫細膩的人物情感，帶出小人物在大環境中的掙扎。盧熙京編劇在韓劇劇迷中擁有許多死忠的支持者，因此新作消息一出，馬上吸引不少粉絲關注。
另一方面，本劇的導演，將由拍攝過《咖啡王子一號店》、《奶酪陷阱》、《所有人的謊言》等劇的金牌導演李允正。具有高顏值及演技實力的孔劉與宋慧喬，再加上金牌劇作家及金牌導演強強聯手，假若2人都能接下劇本，此劇將會是超級「夢幻組合」。
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