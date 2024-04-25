德國收網逮捕4名中國間諜！德總理蕭茲連3次「非常」重話回應了
德國當局近期先以涉嫌為中國情報機構從事間諜活動、向中國提供軍事技術的罪名逮捕了三名德國人，接著又逮捕另一名擔任議員助理的中國男子，指控他替中國國安部進行間諜行動、監視德國內對中國有異議的反對人士。對此，上週才剛訪問中國的德國總理蕭茲則表示對這些間諜行為「非常非常非常擔憂」。
國際中心楊智傑／綜合報導
德國聯邦總檢察院本週連續宣布逮捕一共4名替中國情報單位進行間諜活動的嫌犯，首先是被控最晚從2022年6月起開始向中國提供軍事技術情報、指控他們為中國偷渡安排敏感的軍民兩用技術出口到中國，違反了德國貿易法的3名德國公民，接下來是1名替德國極右翼政黨另類選擇黨（AfD）議員克拉赫（Maximilian Krah）工作的助理郭健（音譯，Jian Gou），遭控替中國國安部進行間諜行動。
上個禮拜才去中國造訪的德國總理蕭茲週三表示，「不管是來自哪個國家，我們無法接受任何對德國的間諜行動」，並連用三個「非常」來稱這種行為相當令人擔憂；蕭茲說，最近接連破獲的間諜逮捕行動不能讓德國因此感到自滿，而是要進一步去探討有哪些國家正在德國進行間諜活動。
中國外交部對此則否認有任何「所謂中國間諜活動」，並譴責這種說法是誹謗，「這些歐洲國家應該停止自導自演、炒作反華情緒」。