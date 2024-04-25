全中運田徑／吳炫毅破懸9年紀錄　羅聖欽連兩屆破大會成大贏家

我是廣告 請繼續往下閱讀
國九生彰化縣信義國中小吳炫毅狀況極佳，五項全能中110公尺跨欄、鉛球和1500公尺都創個人最佳，總分3602分收下個人全中運首金，名字首度上英雄榜超開心。原紀錄是新市光榮國中劉祖沅104年創的3579分。
信義國中小吳炫毅的媽媽也是田徑選手，以前練跳高，爸爸打棒球，信義國中小吳炫毅在小學5年級因為好玩加入田徑隊，第二次參加全中運的他，去年以第五名作收，由於前幾場比賽狀況不錯，讓信義國中小吳炫毅信心大增，國中生涯最後一場全中運奪金破大會，畫下完美句點。
國男5000公尺競走決賽，臺北市陽明高中國中部羅聖欽以21分41秒92，將自己去年創的大會紀錄往前推進約44秒，為臺北市拿下第7金，也是臺北市今年第一項田徑新猷。但陽明高中國中部羅聖欽對自己的成績不大滿意，因為他設定的破大會、超越日本紀錄（國男）、高中紀錄三個目標，只達陣一個。
目前為止臺北市一共進帳7金，分別是國女100公尺再興中學潘芸儒、國男跳高大同高中(市立)黃凱倫、高男三級跳遠大同高中(市立)劉承漢、高女4×100公尺接力大同高中(市立)、高男10000公尺競走士林高商陳聿賢、高男鉛球大同高中(市立)王訢，以及國男5000公尺競走陽明高中國中部羅聖欽。
高女鏈球決賽，新北市海山高中蔡慈妍最後一擲54公尺26，打破新北市錦和高中梁宥婕108年創的54公尺02。海山高中蔡慈妍表示：「原本想說前三擲就可以破紀錄了，但因為太急著想丟遠，反而沒丟好 ，直到最後一擲才破大會。」這也是海山高中蔡慈妍連續第五年(含國中)在全中運鏈球奪冠。
高男3000公尺障礙賽，新竹縣東泰高中風承顥以9分11秒57，打破草屯商工林哲緯去年創的9分13秒28。東泰高中風承顥說：「今天的跑感、肌肉 、姿勢、速度各方面都很順，天氣也挺適合長跑的，最後一圈我就是火力全開，下一個目標是要破U20全國紀錄。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁