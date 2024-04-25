半夜連2震不是403餘震！「規模5.6震度反而變小」 氣象署解釋了
連日深夜的地震，讓不少人在晚間睡眠時都不敢深層入眠，然而今（25）日凌晨2時11分時，台灣東部外海發生芮氏規模5.6地震，時隔1分鐘之後，又發生芮氏規模5.5的餘震，不過跟前兩日比起來，有不少民眾發現，花東地區較沒有前兩日來的劇烈搖晃，反倒是北部地區在今天凌晨發生的兩次地震中，特別的有感。對此，氣象署也出面解釋，表示凌晨的地震並不是403的餘震，也解釋了雖然地震芮氏規模比這幾天多數餘震大，但震度反而變小的原因。
記者張嘉哲/綜合報導
氣象署地震測報中心主任吳健富指出，凌晨發生在台灣東部外海的這幾個地震，震央位置位在南澳海盆，南澳海盆是菲律賓海板塊開始向下隱沒至歐亞大陸板塊下方所形成的一個海盆，常有地震在此處發生，這個地區的地震特性是，地震深度多在20至40公里之間，屬淺源地震。
吳建富主任提到：「震源機制多屬正斷層形式，雖然規模較大，會造成全台各地都有感，惟震央距離台灣較遠，所以振動影響程度較小，除少數距離震央較近的東部地區，如花蓮會有3級左右的震度外，本島大部分地區，震度多在1級至2級之間。因這幾個地震發生在夜間，背景環境較安靜，如果居家是在台北盆地或是大樓，會因為場址效應跟大樓效應，振動會有放大效果」。
至於這是不是跟403地震有關聯，吳建富主任強調：「這幾個地震跟403地震無關，是獨立事件，台灣位處兩個板塊碰撞擠壓處，因此地震發生頻繁，歷次記者會當中，氣象署都有提醒，台灣各地都有可能發生地震，民眾一定要做好防震準備」。