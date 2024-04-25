麻生太郎見川普 矢板明夫：日本不排除兩面壓寶、台灣可早做準備
日本執政黨自民黨副總裁、前首相麻生太郎，本週前往美國，在紐約與美國前總統川普（Donald Trump）會面，2人在曼哈頓的（Trump Tower）進行了約1個小時的會談，討論了美日同盟對印太地區安全與穩定的重要性，以及中國、朝鮮半島局勢等等。日本知名媒體人、《產經新聞》台北支局局長矢板明夫認為，下一任美國總統對日本來說至關重要，或許台灣的賴清德政府也應早做準備。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
矢板明夫24日在臉書發文表示，有日本媒體拍到川普站在門口迎接麻生的畫面，大讚麻生了不起，以及2人是透過「共同的重要朋友」，即已故的前首相安倍晉三認識的，川普和安倍曾是國際政治上的盟友，攜手強化了美日同盟、共同推動印度太平洋戰略，而麻生和安倍則是日本政壇上的盟友，麻生率領自家派系，義無反顧的支持安倍內閣，成就了長達8年8個月的安倍長期政權。
矢板明夫指出，近期包含波蘭總統在內，各國政要紛紛前去拜訪川普，被認為可能是在對川普將於11月美國大選、再次當選做準備，因此麻生這次訪問，也被視為日本為未來建立人脈的策略，雖然日本官房長官林芳正被問到，麻生訪美晤川普，是否代表日本政府時，回答是：「他是以一名議員的身份去會談的，政府並未參與」。
矢板明夫並提到，日本的岸田文雄首相，2個多星期前也才到訪美國，和民主黨的拜登總統互動良好、在很多問題上達成了共識。這一次，在自民黨內，地位僅次於岸田的麻生專程去美國拜訪川普，被外界解讀為日本在「兩面壓寶」，畢竟，和下一任美國總統的關係，對日本來說太重要了，建議台灣的賴清德政府，或許也應該在這一方面早做準備。