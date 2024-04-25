天氣預報／猛烈雷雨到週日！「這兩天」最恐怖 吳德榮：慎防致災
近期台灣受到滯留鋒影響，降雨頻繁，氣象署今（25）日一早針對苗栗以南等西部10縣市發布大雨特報，對台南市、高雄市、屏東縣則是發布大雷雨即時訊息。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（25）日上午開始西半部及東北部降雨範圍擴大，明日至週六發展「中小尺度對流系統」機率高，再伴隨劇烈天氣，應慎防致災可能性。
記者賴禹妡／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中透露，根據觀測資料顯示，昨晚至今晨為短暫空檔，4時30分紅外線色調強化雲圖顯示，對流雲系前緣已離開福建、進入台灣海峽，台南外海有雷雨胞伴隨降水回波及閃電。截至5時03分，各地區平地最低氣溫約在18至22度。
最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日受到滯留鋒影響，南部上午有雷雨胞移入，上午開始西半部及東北部降雨範圍擴大，出現局部陣雨或雷雨，花東亦轉有局部短暫陣雨，提醒大家注意小範圍「劇烈天氣」發生；氣溫部分，各地區溫度略升，北部18至27度，中部20至31度，南部22至33度，東部19至31度。
至於明日天氣，吳德榮根據最新模式模擬指出，明日至週日（4/28）滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，雖然鋒面結構不扎實，但週五、週六因西南風增強，挾帶暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，因此「中小尺度對流系統」發展的機率高，伴隨小範圍雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等「劇烈天氣」，應慎防致災可能性，直到下週日晚間降雨才會漸歇。
下週一（4/29）至週二上午，滯留鋒北移，有較長空檔，下週二下午起至週五，滯留鋒逐漸南移，並在台灣附近南北徘徊，讓台灣仍處於不穩定、多雨的型態。