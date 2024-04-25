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吳淡如估「理髮師月入12萬」比教師薪水高！揭現實面：AI不易取代

▲吳淡如推算理髮師薪資一個月可收入12萬元，比教師薪水還高，她也分析這項技術不容易被AI取代。（圖／吳淡如臉書）
▲吳淡如推算理髮師薪資一個月可收入12萬元，比教師薪水還高，她也分析這項技術不容易被AI取代。（圖／吳淡如臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

59歲知名作家吳淡如去年到大陸湖南大學攻讀歷史博士，常在社群上分享當學生的日常。22日她分享在當地巷內理髮店剪頭髮的經驗，花了20分鐘只要台幣180元，她也試著推算兩個師傅的薪水，「每個月收入可能有台幣12萬元左右。這肯定是比我們學校裡面的教職員薪水高的。」

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▲吳淡如分享到大陸剪髮的經驗。（圖／吳淡如臉書）
▲吳淡如分享到大陸剪髮的經驗。（圖／吳淡如臉書）
吳淡如22日在社群上分享，她到當地剪頭髮的經驗，剪頭髮加洗頭花了20分鐘只要台幣180元。她表示這裡有兩個師傅，洗和剪不同人，而且幾乎一個月都沒有休假，一天至少剪個40個人，店面又是在巷子租金不貴，只請了一個小弟幫忙洗頭髮，粗估該店每個月收入可能有台幣12萬元左右。

▲吳淡如在大陸剪髮加洗髮才花台幣180元。（圖／吳淡如臉書）
▲吳淡如在大陸剪髮加洗髮才花台幣180元。（圖／吳淡如臉書）
吳淡如評估理髮店收入不輸教職員，「每個月收入可能有台幣12萬元左右。這肯定是比我們學校裡面的教職員薪水高的。」現今科技發達，吳淡如坦言「而且剪頭髮這件事情，是你最不放心AI做的事了，不容易被取代的。」

網友看到後也紛紛表示，「一技在身，是Al無法取代」、「剪的技術，不說還以為花了很多的銀子」、「很喜歡妳分享看世界的視角」、「好看又變得更年輕，這樣台幣才180元」、「確實我也覺得剪髮未來無法取代， 我都想去學了，除非人類沒有頭髮…」

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