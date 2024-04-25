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冷氣吹太強也會中暑！中醫師：忽冷忽熱小心「冷氣病」

▲橋頭馬光中醫診所醫師謝觀顯表示，中暑在中醫分爲兩種「陽暑」和「陰暑」，「陰暑」也有人稱之為「冷氣病」。（圖／馬光中醫診所提供）
▲橋頭馬光中醫診所醫師謝觀顯表示，中暑在中醫分爲兩種「陽暑」和「陰暑」，「陰暑」也有人稱之為「冷氣病」。（圖／馬光中醫診所提供）

記者陳美嘉／高雄報導

吹冷氣也會中暑！一名患者至橋頭馬光中醫診所看診，她表示，最近常覺得頭昏腦脹的，上班都沒有精神，是因為之前地震嗎？經中醫師謝觀顯把脈和問診後才發現，原來患者是得到「冷氣病」。

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謝觀顯指出，中暑在中醫分爲兩種「陽暑」和「陰暑」，而且兩者大不同。「陽暑」就是日頭赤炎炎，但我們卻長時間在這種天氣下工作或運動，且未適當補充水分，而出現頭暈頭痛、倦怠、汗出太多、口乾等症狀；「陽暑」通常也會伴有體溫過高和脫水等情況，也就是大家所熟習的「熱到」或「中暑」。

▲可以多按摩「内關穴」或是「合谷穴」兩個穴道來減輕頭昏、腸胃不適等症狀。（圖／馬光中醫診所提供）
▲可以多按摩「内關穴」或是「合谷穴」兩個穴道來減輕頭昏、腸胃不適等症狀。（圖／馬光中醫診所提供）
「陰暑」就是夏天頻繁進出冷氣房，室内室外溫差大尤其溫差5度以上更容易造成陰暑，這種忽冷忽熱的溫差會使皮膚毛孔快速收縮，身體體溫調節和排汗功能失常導致身體發熱卻出不了汗(寒包火)而引起頭昏、口渴、食欲減退、少汗、四肢無力、注意力不集中、腸胃不適等症狀，但症狀通常較爲輕微緩慢。而「陽暑」和「陰暑」最大的區別就在於「陰暑」的體溫是正常的，也有人稱之為「冷氣病」。

▲可以喝中藥茶飲助解暑。（圖／馬光中醫診所提供）
▲可以喝中藥茶飲助解暑。（圖／馬光中醫診所提供）
若是真得中暑該怎麼做，謝觀顯指出，如果「中陽暑」，症狀通常較爲迅速，首先要在陰涼處休息和多喝水讓身體降溫，若症狀嚴重則需要緊急送醫。而「中陰暑」治療上是需要經過中醫師的辨證論治才可以開藥治療，「陰暑」的治療原則以解表化濕，理氣和中爲主，臨床上多使用藿香正氣散或清暑益氣湯。同時也可以利用針灸或自己多按摩「内關穴」或是「合谷穴」兩個穴道來減輕頭昏、腸胃不適等症狀。

至於如何預防「中陰暑」，謝觀顯指出，生活方面，不吹冷氣但可以使用冷氣機的除濕乾燥模式。舉例在30℃的氣溫下，濕度從70%降至60%，體感溫度就能下降約1℃，對人體來說，濕度40-60%是人體感受度最佳的。若要開冷氣，則建議把冷氣的溫度設定在比室外溫度低2-3度左右，另外，要特別注意不要坐在出風口，也不要讓冷氣吹到頭部。

飲食方面，則建議可以去中藥房買西洋參3錢，麥冬2錢，五味子1錢，泡300-500cc的熱水來飲用；水果可以選擇西瓜、水梨等清熱降火、止渴的水果，一方面清熱祛溼，一方面可補充水分。

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