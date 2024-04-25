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人物／與賴清德是「鐵桿兄弟」　紅色鋼鐵人潘孟安曾為他婉拒入閣

▲賴清德宣布，總統府秘書長由潘孟安擔任。（圖／記者陳明中攝，2024.04.25）
▲賴清德宣布，總統府秘書長由潘孟安擔任。（圖／記者陳明中攝，2024.04.25）

記者陳佩君／台北報導

總統當選人賴清德將在5月20日上任，首任內閣人事布局大致底定，今（25）日釋出最後一波國安內閣與人事名單，總統府秘書長由屏東前縣長潘孟安接任。潘孟安與賴關係好政壇皆知，兩人被稱為「鐵桿兄弟」，在去年選舉時，潘曾婉拒入閣入閣，只為襄助賴登上總統大位，在賴520即將上任前夕，也延攬好兄弟入府，盼善用他折衝的能力讓事情更圓融。

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1963年出生的潘孟安，誕生於屏東縣車城鄉，1988年飼料公司在中國廣東省汕頭經濟特區投資設廠，生產魚、蝦飼料，成為該特區首個台商，受到當地政府重視；1992年，因父親健康情況不佳，且不滿中國當局對台商政策，潘孟安返回台灣。

1994年潘孟安登記參選屏東縣車城鄉鄉民代表，後以最高得票數當選；1998年時，潘孟安以恆春半島地區最高票數當選屏東縣議員，並於2004年當選立法委員，而後連任三屆任期。

2005年到2010年間同時在立法院內擔任立委，當時賴清德為民進黨黨團的幹事長，在賴清德當選台南市長後，將黨團幹事長一職交接給潘孟安，2014年潘孟安就任屏東縣長後，兩人在地方共同推動許多政績。

賴清德在2019年時，登記2020總統大選黨內初選，與總統蔡英文競逐，當黨內地方諸侯逐一表態挺賴，時任屏東縣長的潘孟安卻是少數堅持挺賴的地方首長。

賴清德在2023年出席潘孟安新書《紅色鋼鐵人》發表會上透露，蔡英文曾經提供2個內閣職位給潘孟安，但潘孟安都回絕，就是為了要幫忙賴清德打下江山；兩人之間情意不言而喻。

在總統大選期間，潘孟安擔任賴清德的競選總幹事，並替賴清德扮黑臉，黨內有分歧時，也替賴清德扛下一切，最終襄助賴清德贏得大選。

賴清德即將上任之際，延攬潘孟安擔任總統府秘書長，他在人事記者會上介紹說，未來總統府秘書長潘孟安是紅色鋼鐵人，從基層做起，從代表會的代表、縣議員，後來進入國會，也擔任兩任屏東縣縣長，每一個職務的表現都是五星級的，受到人民的肯定跟支持，這次邀請他擔任總統府秘書長，就是想要善用他折衝的能力。

▲賴清德宣布，總統府秘書長由潘孟安擔任。（圖／記者陳明中攝，2024.04.25）
▲賴清德宣布，總統府秘書長由潘孟安擔任。（圖／記者陳明中攝，2024.04.25）

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