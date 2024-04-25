人物／與賴清德是「鐵桿兄弟」　紅色鋼鐵人潘孟安曾為他婉拒入閣

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1994年潘孟安登記參選屏東縣車城鄉鄉民代表，後以最高得票數當選；1998年時，潘孟安以恆春半島地區最高票數當選屏東縣議員，並於2004年當選立法委員，而後連任三屆任期。
2005年到2010年間同時在立法院內擔任立委，當時賴清德為民進黨黨團的幹事長，在賴清德當選台南市長後，將黨團幹事長一職交接給潘孟安，2014年潘孟安就任屏東縣長後，兩人在地方共同推動許多政績。
賴清德在2019年時，登記2020總統大選黨內初選，與總統蔡英文競逐，當黨內地方諸侯逐一表態挺賴，時任屏東縣長的潘孟安卻是少數堅持挺賴的地方首長。
賴清德在2023年出席潘孟安新書《紅色鋼鐵人》發表會上透露，蔡英文曾經提供2個內閣職位給潘孟安，但潘孟安都回絕，就是為了要幫忙賴清德打下江山；兩人之間情意不言而喻。
在總統大選期間，潘孟安擔任賴清德的競選總幹事，並替賴清德扮黑臉，黨內有分歧時，也替賴清德扛下一切，最終襄助賴清德贏得大選。
賴清德即將上任之際，延攬潘孟安擔任總統府秘書長，他在人事記者會上介紹說，未來總統府秘書長潘孟安是紅色鋼鐵人，從基層做起，從代表會的代表、縣議員，後來進入國會，也擔任兩任屏東縣縣長，每一個職務的表現都是五星級的，受到人民的肯定跟支持，這次邀請他擔任總統府秘書長，就是想要善用他折衝的能力。